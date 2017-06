Kompletní i bez nového jména: Červený zůstal v Hradci Králové

„Celou dobu jsme byli s Rudou ve spojení a v případě, že Rudovi nedopadne nějaké lukrativní zahraniční angažmá, obě strany měly zájem pokračovat ve spolupráci. To se nakonec stalo,“ uvedl generální manažer hradeckého mužstva Aleš Kmoníček.

Změny v Hradci * Přišli: Cibulskis (obránce/Dinamo Riga, Graňák (o/Rögle BK), Pavlík (o/Litvínov), Rosandič (o/Banská Bystrica), Cingel (útočník/Sparta Praha), Koukal (ú/Jekatěrinburg), Zigo (ú/Banská Bystrica) * Odešli: Kacetl (brankář/Pardubice), Dietz (o/Litvínov), Newton (o/neznámo), Dej (ú/Vítkovice), Knotek (ú/Mladá Boleslav)

Červený tak i dál patří k několika málo hráčům, kteří v Mountfieldu hrají po celou dobu od chvíle, kdy před čtyřmi lety přišel do Hradce. Nyní už s ním trénuje poté, co po předcházející individuální přípravě v úterý odjel do Ústí nad Orlicí, kde je tým na kondičním soustředění.

Sedmadvacetiletý Červený se s vedením hradeckého klubu dohodl na dvouleté smlouvě, ale pro příští rok v ní má výstupní klauzuli. Může tedy nastat situace podobná té letošní.

Pro Mountfield to mimo jiné znamená, že teď s letními změnami v kádru končí. „V tuto chvíli máme tým kompletní,“ potvrdil Kmoníček, „posílili bychom jenom v případě, že by se na přestupovém trhu objevilo nějaké zajímavé jméno.“

V souvislosti s Hradcem jsou ve hře ještě dva hráči. Prodloužení angažmá útočníka Picarda a návrat dalšího útočníka Mertla ale Kmoníček příliš nepředpokládá: „Velká pravděpodobnost, zejména u prvně jmenovaného, není. Mertl zatím čeká na zahraničí.“