Ruští hokejisté se připravují na zápas s Českem, kapitánem je Ovečkin

Jednatřicetiletý Ovečkin vedl Rusko jako kapitán na mistrovství světa v roce 2014 v Minsku, kde sborná získala zlato. Ve Washingtonu je v této roli už od ledna 2010. „Ovečkin, Malkin, Dacjuk, všichni tito hráči mají velký respekt. My jsme mladí, snažíme se jim vyrovnat a naslouchat jim. Je pěkné tu takové hráče mít,“ řekl serveru nhl.com útočník Nikita Kučerov z Tampy Bay.

Třicetiletý Malkin je od sezony 2008/09 zástupcem kapitána v Pittsburghu a o osm let starší Dacjuk byl také asistentem v Detroitu, než v létě zamířil do KHL. „Céčko“ měl na dresu Dacjuk na domácích olympijských hrách v Soči v roce 2014, kde Rusko vypadlo ve čtvrtfinále s Finskem a potřetí za sebou zůstalo pod pěti kruhy bez medaile.

Na Světovém poháru doufají Rusové v lepší výsledek. „Každý se snaží turnaj vyhrát. Každý se snaží vyhrávat zápasy a uvidíme, jak to dopadne,“ prohlásil Ovečkin.

Dacjuk je po odchodu z Detroitu po letitém působení jedním ze čtyř zástupců KHL v kádru trenéra Olega Znaroka. Ten vedle hvězd z NHL vybral i útočníky Jevgenije Dadonova a Vadima Šipačova z Petrohradu a Ivana Tělegina z CSKA Moskva.

„Bude to skvělý turnaj. Bude tam řada výborných týmů a bude se hrát ve velkém tempu. Bude to dobrý hokej pro hráče, pro fanoušky a pro všechny,“ uvedl Dacjuk. Formu si otestují Rusové ve dvou duelech s Českem a ve čtvrtek 15. září ještě změří síly v generálce v Pittsburghu s Kanadou. Na turnaji, který se bude hrát od 17. září do 1. října, se utkají v základní skupině B se Švédskem, Výběrem Severní Ameriky a Finskem.