Mazáci i navrátilci. Jak bude vypadat kádr olympijských favoritů?

Rusové si pověsili na krk olympijské zlato naposledy v roce 1992 v Albertville, tehdy ještě jako Společenství nezávislých států. To byl turnaj, po němž přísný trenér Viktor Tichonov sebral tehdejší trojce a budoucí brankářské hvězdě Nikolaji Chabibulinovi jeho medaili s tím, že si ji nezaslouží. V únoru to bude už šestadvacet let...

Na minulých dvou olympiádách skončila sborná neslavně už ve čtvrtfinále - včetně domácího turnaje v Soči, kde musel tým vedený koučem Zinetuljou Biljaletdinovem snášet enormní tlak. Novým koučem se stal bývalý trenér Lotyšska Znarok a zatím se ukázal jako dobrá volba.

Z posledních čtyř světových šampionátů dovezl cenné kovy, včetně zlata z roku 2014. Zatěžkávací zkouška přišla se Světovým pohárem v loňském září, kdy se s turnajem, nabušeném hráči z NHL, rozloučili Rusové semifinálovou prohrou s Kanadou.

Olympijská fiaska může napravit únorový turnaj v Jižní Koreji, v němž se po dvaceti letech nepředstaví hokejisté z NHL. A Rusové, mající širokou rezervu v KHL, posílenou „uprchlíky“ ze Severní Ameriky, tak znovu čelí obřím očekáváním.

Rusko je jasným favoritem. Bojkot zámořské NHL uškodí zejména severoamerickým reprezentacím a Švédům. Naopak Rusové mají z čeho vybírat. Jak by mohla vypadat olympijská výprava, jejíž povinností je konečně zdolat dlouho nedostupný hokejový vrchol?

Brankáři

Otázka, která byla pro ruský výběr dlouho ožehavou, se zdá být tentokrát tou nejjednodušší. Mladé duo Ilja Sorokin – Igor Šesťorkin poskytuje brankářskou stabilitu z vrcholných utkání KHL, podepřenou zkušenostmi z mezinárodní scény. Na posledním šampionátu v Kolíně nad Rýnem oba alternovali Andreji Vasiljevskému z Tampy, s jeho nepřítomností by měli převzít reprezentační brankoviště do svých rukou.

Dvaadvacetiletý Sorokin se v uplynulém ročníku Kontinentální ligy vytáhl v dresu CSKA Moskva průměrem 1,61 gólu za zápas. V posledních třech ročnících se pravidelně objevoval v nominacích Znaroka. Zajímavostí je, že v celkem pěti startech na mistrovstvích světa nepustil ani jednu branku.

Ilja Sorokin.

Pravděpodobná dvojka Šesťorkin v uplynulé sezoně dokráčel s Petrohradem k zisku Gagarinova poháru, byť jako náhradník Fina Koskinena. Po jeho zranění odchytal Šesťorkin také dvě finálová střetnutí, reprezentační zkušenosti sbíral hlavně na podnicích Euro Hockey Tour.



Obránci

Zadní řady během léta posílily příchodem zámořských navrátilců. Zejména konec Andreje Markova v Montrealu ulehčí Znarokovi práci při skládání defenzivy. Zkušený rozehrávač, jenž se upsal Kazani, posbíral v loňském ročníku NHL solidních 36 bodů v 62 utkáních. Přestože mu táhne na čtyřicítku, svým přehledem o hře stále vyniká.

Když Toronto vyplatilo ze smlouvy pětadvacetiletého Alexeje Marčenka, ruský obránce na další zámořské angažmá nečekal. S vidinou boje o olympiádu podepsal s moskevským CSKA, přičemž se nechal slyšet, že by se v budoucnu rád do NHL vrátil.

Na posledním šampionátu se dobře uvedla obranná dvojice Vladislav Gavrikov – Bogdan Kiselevič. Gavrikov, který kromě sbírání bodů sráží soupeře také tvrdými hity, odmítl nabídku Columbusu a raději se upsal Petrohradu. Společně s Kiselevičem utvoří produktivní pár, na který se Znarok bude moci spolehnout při přesilovkách. Stabilním bodovým přínosem pomůže také Anton Bělov.

Andrej Markov (vlevo) s bývalým spoluhráčem z Montrealu Tomášem Plekancem.

Proti své vůli skončil před dvěma lety v NHL Vjačeslav Vojnov, jemuž nálepka domácího násilníka nedovolila pokračovat v zámořské kariéře. Po slibném návratu ale momentálně laboruje se zraněním, které mu umožní návrat nejdříve v září. Pokud bude do olympiády fit a zpět ve formě, nominace mu neuteče.



Útočníci

V případě, že bude zdraví na straně hvězdných ruských útočníků, bude těžko někdo takové ofenzivě konkurovat. Řeč o zdraví je na místě, pokud se bavíme o veteránech Dacjukovi, Mozjakinovi nebo Kovalčukovi. V klubech jsou ale stále nepostradatelní, což by mělo platit i v ruském výběru.

Ofenzivní mazáky vhodně doplní mládí v podobě Sergeje Plotnikova, Kirila Kaprizova nebo Nikity Guseva. Poslední dva jmenovaní posbírali v poslední sezoně dohromady 113 bodů a po boku zkušených lídrů by se neměli ztratit.

Ruští hokejisté (zleva) Sergej Plotnikov, Ilja Kovalčuk, Pavel Dacjuk a Anton Bělov oslavují vstřelený gól.

Znát určitě bude nepřítomnost reprezentačních stálic Šipačjova s Dadonovem, kteří se rozhodli pro angažmá v NHL. Opačným směrem ale putovali například Michail Grigorenko, Sergej Kalinin nebo Roman Ljubimov, před rokem opustil Dallas Valerij Ničuškin. V případě prvních tří ale bude hodně záležet na tom, jak se předvedou na podzim v KHL.