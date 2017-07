Johansen se s hokejovým Nashvillem spojil do roku 2025. Za 64 milionů

Stal se tak druhým nejlépe placeným hráčem letošního finalisty Stanley Cupu po obránci P. K. Subbanovi.

„Tohle je nepochybně jeden z nejlepších dnů mého života,“ prohlásil Johansen, jenž v pondělí oslaví pětadvacetiny. „Jsem hrozně moc vděčný mé rodině, bráchovi a kamarádům za to, že udělali všechno, aby mě navedli tím správným směrem a já se od nich mohl ledacos přiučit,“ dodal.

Predators získali Johansena během výměny s Columbusem, když začátkem loňského ledna poslali opačným směrem obránce Setha Jonese. Ve své první celé sezoně v Nashvillu odehrál Johansen všech 82 zápasů základní části, připsal si 61 bodů za 14 branek a 47 nahrávek a byl druhý v týmové produktivitě.

V play-off přidal v 14 startech 13 bodů (3+10), ale kvůli akutním potížím s levým stehnem z finálové série Západní konference proti Anaheimu scházel týmu v závěrečném boji o Stanley Cup s Pittsburghem. Po naléhavé operaci by ale měl být plně připraven na začátek tréninkového kempu.

„Je to ten nejdelší kontrakt, co kdy tenhle klub podepsal. Na osm let a za hodně peněz. Ale my cítíme, že v Johansenovi máme na mnoho let toho správného hráče na pozici našeho prvního centra,“ prohlásil generální manažer Predátorů David Poile.

Rodák z Vancouveru Johansen, jehož si do NHL vybrali Blue Jackets jako čtyřku draftu 2010, vstoupil do soutěže v ročníku 2011/12. Od té doby nasbíral ve 433 odehraných duelech základní části celkem 288 bodů díky 101 přesným trefám a 187 asistencím. Ve 34 kláních play-off se mezi střelce zapsal devětkrát a připojil 18 finálních přihrávek.