Po Jágrovi mají vlastní pivo i hokejisté San Jose. Připomíná rybí krev

Své pivo má i Jaromír Jágr. Parta kanadských hokejových nadšenců, která si v Ontariu založila mikropivovar The Block Three Brewing Co, uctila českou legendu uvařením limitované edice ležáku. „Myslím si, že jediná stížnost bude na to, že obsah alkoholu není 6,8 %,“ řekl pro NHL.com s narážkou na číslo Jágrova dresu Graham Spence, jeden ze zakladatelů firmy. Etiketu zdobí Jágrova podobizna s typickým účesem „vpředu byznys, vzadu party“.