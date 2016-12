Sedlák asistoval u třinácté výhry. Krejčí, Kaše a Vrbata skórovali

Přestože průběžného lídra soutěže na jeho ledě přestříleli 40:22 na bodový export to hokejistům Bostonu nestačilo. Rozjetý Columbus po výsledku 4:3 přidal do své sbírky už třináctý navazující triumf a opět si vylepšil klubový rekord. S 52 body si navíc udržel před rovněž vítězným Pittsburghem vedení ve Východní konferenci a zároveň i celé NHL (lídr Západu hokejisté Chicaga mají na kontě bodů 49).

Češi v NHL: 1. Jakub Voráček (PHI) 36z. - 35b. (11+24)

2. David Pastrňák (BOS) 30z. - 26b. (19+7)

3. Radim Vrbata (ARI) 35z. - 23b. (9+14)

4. David Krejčí (BOS) 37z. - 22b. (7+15)

5. Jaromír Jágr (FLA) 35z. - 21b. (6+15)

6. Michael Frolík (CGY) 37z. - 18b. (6+12)

7. Tomáš Plekanec (MTL) 34z. - 16b. (3+13)

8. Radek Faksa (DAL) 36z. - 13b. (5+8)

9. Ondřej Palát (TBL) 30z. - 13b. (4+9)

10. Martin Hanzal (ARI) 30z. - 12b. (7+5) Tabulka produktivity celé NHL: 1. C. McDavid (EDM) 36z. - 42b. (13+29)

2. S. Crosby (PIT) 30z. - 41b. (25+16)

3. J. Malkin (PIT) 36z. - 41b. (15+26)

4. V. Tarasenko (STL) 35z. - 38b. (16+22)

5. A. Panarin (CHI) 37z. - 37b. (15+22)

...

9. J. Voráček (PHI) 36z. - 35b. (11+24)

Blue Jackets dali základ ke svému prvnímu povánočnímu úspěchu sérií tří gólů z úvodu zápasu. Asistencí hned u první trefy ze 4. minuty v podání Scotta Hartnella se na tom podílel i český nováček Lukáš Sedlák (7:34, +1, 2 střely, 0+1). V 9. minutě slavil i obránce Seth Jones a na 3:0 záhy na to zvyšoval ještě Matt Calvert.

Nepříznivý vývoj s Bruins nezamával a ještě před prvním odchodem do kabin je vrátili do hry David Backes a Austin Czarnik. U branky prvně jmenovaného si připsal přihrávku aktivní David Krejčí, jenž v závěru druhé třetiny svou sedmou trefou sezony srovnával na 3:3. O vítězi tak rozhodovala až závěrečná dvacetiminutovka, v níž se hostům stalo osudným oslabení z 41. minuty. Kapitán Columbusu Nick Foligno dostal před bránou Tuukky Raska až příliš prostoru a nadvakrát puk protlačil do sítě.

Kromě zmiňovaných borců Sedláka a Krejčího (19:26, +1, 8 střel, 1+1), jenž byl s osmi střeleckými pokusy suverénně nejaktivnějším hráčem Bostonu a zámořští novináři jej zvolili druhou hvězdou, do utkání zasáhl v dresu hostů i kanonýr David Pastrňák (19:52, +/-: 0, 2 střely). Svou sbírku 19 zásahů ale tentokrát nerozšířil.

O posun na postupové příčky bojující hokejisté Dallasu těsnou výhrou 3:2 vydolovali oba body z ledu v tabulce Západní konference předposlední Arizony. Za domácí u obou gólů figurovali Češi.

Průběžné vyrovnání na 1:1 z hole Anthony Duclaira v 24. minutě asistencí podpořil centr Martin Hanzal (19:42, +/-: 0, 3 střely, 0+1) a v samotném závěru řádné hrací doby pak proměněným trestným střílením klasickou kličkou do bekhendu alespoň zmírnil konečnou porážku lídr klubové produktivity Radim Vrbata (19:59, -1, 3 střely, 1+0).

V dresu Stars výhru slavili útočníci Radek Faksa (17:15, +/-: 0, 4 střely) a Jiří Hudler (9:23, +/-: 0). Do bodových statistik se ale nezapsali a o ofenzivu hostů se staral hlavně Jason Spezza (1+1). Autorem rozdílové akce byl ale nakonec v čase 58:52 obránce John Klingberg, jenž při hře Coyotes bez brankáře zvyšoval vedení Dallasu na 3:1. Krátce na to se však z trestného střílení prosadil ještě zmiňovaný Vrbata.

V době, kdy jeho mladší bratr David (útočník extraligového Chomutova, kterého draftovala v roce 2015 Philadelphia) válí v dresu reprezentační dvacítky na šampionátu v Kanadě, se připomněl svou druhou trefou začínající kariéry v NHL Ondřej Kaše (13:53, -1, 3 střely).

V 29. minutě domácího souboje Anaheimu se San Jose vyrovnával český mladík na 1:1, když uspěl z dorážkou z bezprostřední blízkosti brány. Ležícího gólmana Matina Jonese překonal bekhendovou střelou z otočky. Sharks následně poslal do druhého trháku Melker Karlsson, domácím ale zajistil za remízu 2:2 zisk bodu v 54. minutě Jakob Silfverberg. V prodloužení nicméně rozhodl o konečné výhře San Jose proměněným únikem Brent Burns, kterého efektivně vysunul Joe Pavelski.

Ofenzivní hvězdy Sidney Crosby (1+2) a Jevgenij Malkin (1+1), jenž dosáhl na svůj jubilejní 800. bod zámořské kariéry, táhly Pittsburgh při úterní venkovní výhře 5:2 z ledu New Jersey s českým nováčkem Pavlem Zachou (17:00, +/-: 0, 1 střela) v sestavě.

Crosby si průběžnou 25. trefou upevnil prvenství ve střelecké tabulce soutěže před 19gólovými pronásledovately Davidem Pastrňákem z Bostonu, Patrikem Lainem z Winnipegu a Jeffem Carterem z Los Angeles. V kanadském bodování se pak společně s Malkinem se shodným součtem 41 zápisů pro změnu výrazně přiblížili vedoucímu Connoru McDavidovi z Edmontonu (42 bodů).

Podobně jako Columbus se veze dál na vítězné vlně i po svátcích Minnesota. Hokejisté Wild si vylepšili klubový rekord pro změnu jedenáctou navazující výhrou, když v úterý 3:2 po prodloužení dobyli led Nashvillu. Ve třetí minutě nastavení o tom rozhodl Jared Spurgeon.

Hned devět branek bylo k vidění v souboji Colorada s Calgary. Slavit ale mohli pouze hosté, když si výhru 6:3 odvezli Flames. Třemi zápisy se o to nejvíce zasloužili útočníci Johnny Gaudreau a Mikael Backlund (oba 2+1). Michael Frolík (16:06, +1, 1 střela, 0+1) se na úspěchu kanadského celku přičinil jednou přihrávkou.

Další z českých nováčků letošní sezony NHL, útočník Jakub Vrána (10:14, +/-: 0, 2 střely), nezabránil těsné prohře Washingtonu na ledě Islanders. Domácí slavili po výsledku 4:3, na kterém se dvěma góly podílel forvard Andrew Ladd.

Nespokojený do kabin odcházel i český gólman Petr Mrázek, jehož Detroit před svými fanoušky nestačil po skóre 3:4 na Buffalo. Ostravský rodák kryl 18 z 22 střel Sabres. Hned ve dvou případech jej překonal útočník Evander Kane, jehož druhá trefa z 49. minuty byla nakonec tou rozdílovou.

Výsledky NHL

New Jersey - Pittsburgh 2:5 (2:1, 0:2, 0:2)

Branky: 2. Parenteau, 9. Henrique - 7. Malkin, 31. Crosby, 40. Schultz, 44. Hagelin, 59. Rust. Střely na branku: 23:29. Diváci: 16 514. Hvězdy zápasu: 1. Crosby, 2. Malkin (oba Pittsburgh), 3. Henrique (New Jersey).

NY Islanders - Washington 4:3 (1:1, 1:0, 2:2)

Branky: 35. a 45. Ladd, 9. Clutterbuck, 46. Lee - 14. Justin Williams, 42. Ovečkin, 54. Burakovskij. Střely na branku: 31:34. Diváci: 15 795. Hvězdy zápasu: 1. Ladd, 2. Quine (oba Islanders), 3. Justin Williams (Washington).

NY Rangers - Ottawa 4:3 (1:3, 2:0, 1:0)

Branky: 12. a 47. Holden, 23. a 35. Stepan - 3. Borowiecki, 4. Z. Smith, 17. Ceci. Střely na branku: 25:36. Diváci: 18 006. Hvězdy zápasu: 1. Holden, 2. Stepan (oba Rangers), 3. Hoffman (Ottawa).

Columbus - Boston 4:3 (3:2, 0:1, 1:0)

Branky: 4. Hartnell (Sedlák), 9. Jones, 10. Calvert, 51. Foligno - 12. Backes (Krejčí), 13. Czarnik, 39. Krejčí. Střely na branku: 22:40. Diváci: 19 005. Hvězdy zápasu: 1. Bobrovskij (Columbus), 2. Krejčí (Boston), 3. Foligno (Columbus).

Nashville - Minnesota 2:3 v prodl. (0:1, 2:1, 0:0 - 0:1)

Branky: 25. Forsberg, 29. Boucher - 6. Parise, 27. Stewart, 63. Spurgeon. Střely na branku: 30:39. Diváci: 17 141. Hvězdy zápasu: 1. Spurgeon (Minnesota), 2. Boucher, 3. Forsberg (oba Nashville).

Chicago - Winnipeg 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)

Branky: 28. Anisimov - 9. Wheeler, 15. Scheifele, 43. Stafford. Střely na branku: 35:34. Diváci: 22 117. Hvězdy zápasu: 1. Hellebuyck, 2. Trouba, 3. Little (všichni Winnipeg).

Colorado - Calgary 3:6 (1:0, 1:4, 1:2)

Branky: 19. a 54. Landeskog, 34. Iginla - 22. a 36. Backlund (na druhou Frolík), 32. a 51. Gaudreau, 30. Bennett, 55. Versteeg. Střely na branku: 28:31. Diváci: 14 634. Hvězdy zápasu: 1. Backlund, 2. Gaudreau (oba Calgary), 3. Landeskog (Colorado).

Arizona - Dallas 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)

Branky: 24. Duclair (Hanzal), 60. Vrbata z trest. střílení - 23. Spezza, 33. Jamie Benn, 59. Klingberg. Střely na branku: 37:29. Diváci: 14 561. Hvězdy zápasu: 1. Spezza (Dallas), 2. Duclair (Arizona), 3. Klingberg (Dallas).

Detroit - Buffalo 3:4 (0:2, 2:1, 1:1)

Branky: 35. Zetterberg, 37. Miller, 47. Vanek - 8. a 49. E. Kane, 16. Reinhart, 36. Eichel. Brankář Mrázek odchytal za Detroit 59 minut, z 22 střel inkasoval 4 góly a úspěšnost zásahů měl 81,8 procenta. Střely na branku: 43:22. Diváci: 20 027. Hvězdy zápasu: 1. E. Kane, 2. Eichel (oba Buffalo), 3. Vanek (Detroit).

Anaheim - San Jose 2:3 v prodl. (0:1, 1:1, 1:0 - 0:1)

Branky: 29. O. Kaše, 54. Silfverberg - 7. Martin, 35. M. Karlsson, 63. Burns. Střely na branku: 36:25. Diváci: 17 403. Hvězdy zápasu: 1. Silfverberg (Anaheim), 2. J. Thornton, 3. Jones (oba San Jose).