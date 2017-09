Rveme se s fotbalem, potřebujeme lákadlo, ví šéf hokejové Plzně

O Plzni se vždycky říkalo, že je to hokejové město. Není už spíš fotbalová?

Hodně se to změnilo díky účasti Viktorky v Champions League a v Evropské lize. Ale uvadající zájem je daný i tím, že jsme v týmu neměli žádná velká jména, ikony. Nikoho, na koho bych se šel podívat já.

Proto jste v minulé sezoně chtěl přivést Romana Červenku?

Přesně tak. Lidi na jména jdou. Když jsme hráli s Libercem, tak šli na Petra Nedvěda. Hulákali na něj, nadávali mu, ale zároveň ho milovali. Totéž na Vláďu Růžičku. Potřebujete lákadlo.

A co takový Jágr, o kterém se v souvislosti s Plzní spekulovalo?

Ano, říkáte správně - spekulovalo. Zatím koukám, co kde vyběhne, protože nemám žádné informace. Nevím, jestli má pět nabídek z NHL, nebo žádnou. Nejsem s ním v kontaktu, ale podle mě čeká, určitě chce zpátky za moře. Jestli to nevyjde, tak začne v Kladně a teprve pak bychom se do toho nějakým způsobem zapojili. Pořád má ale do startu NHL měsíc čas.

Jaromír Jágr a Martin Straka, když se spolu s Jaroslavem Špačkem loučil v exhibičním duelu s kariérou.

Měl by v extralize konkurenci?

Jsme víceméně stejně staří. Já už dávno skončil a nechápu, že ho vůbec baví se pořád oblékat do výstroje. Ale asi to tak má. Navíc je pořád důležitý, vždyť na Floridě skončil první nebo druhý v bodování. Mně chybělo jeho nadšení, nebavilo mě jít každý den na trénink a vědět, kolik musím udělat věcí, abych byl úspěšný.

Proč je schopný hrát tak dlouho?

Jarda má výhodu, že je veliký. Má úplně jinou stavbu těla. Já zpomaloval, a jakmile mi dojde rychlost, jsem v háji. On si tam dá ten zadek, a jelikož je šikovný, tak nemusí tolik bruslit. Jarda dokázal změnit styl, což bych asi taky zvládl, ale už bych jim neujel. Pochytali by mě a fyzicky bych neměl naději.

Slavní na opačné straně Martin Straka je mužem mnoha rolí: Plzeň vlastní, dělá generálního manažera, jednatele a také hlavního trenéra. K ruce má dalšího člena zlaté generace, Tomáše Vlasáka (sportovní manažer a asistent kouče podobně jako Jaroslav Špaček. Bývalí slavní hráči se zapojují i jinde. V Litvínově je šéfem klubu Jiří Šlégr, Chomutovu velí Vladimír Růžičk. Jihlavu vede sběratel bronzových medailí Bedřich Ščerban, dvojnásobný mistr světa Jan Tomajko v Olomouci vykonává funkci jednatele a asistenta kouče - stejnou pozici v extralize poprvé zastane Viktor Ujčík (Mladá Boleslav) či Jaroslav Nedvěd (Sparta). Té nově dělá sportovního manažera Michal Broš. Třinec vede jako hlavní kouč Václav Varaďa, Pardubicím vládne Dušan Salfický...

Jágrovi nechce dát nikdo v NHL tolik, kolik by si přál. Měl by s nižším platem důstojnou roli?

Nemyslím si, že by u něj platilo, že s menším platem bude mít horší roli v týmu. Má jméno, takového hokejistu nemůže nikdo podepsat, aby ho dal do čtvrté lajny. I když dostane míň peněz, tak s takovým hráčem musíte počítat do šesti sedmi nejlepších útočníků. Jinak to nemá smysl.

Vraťme se k zájmu fanoušků, který uvadá od doby, kdy jste přestal hrát. Vnímáte to také tak?

Tehdy byla v Plzni euforie, protože klub málem zanikl. Pak jsme vyhráli titul a začalo to ustupovat. Do toho přišly úspěchy fotbalu, kterému se předtím nedařilo. Spousta lidí mi ale říká, že nebylo na koho chodit. Fandy bavil třeba Hollweg, který do hokeje přinášel emoce.

Proto jste s ním podepsali nový kontrakt?

S ním na ledě se něco bude dít - ať to bude pozitivní, nebo negativní. Já doufám, že těch pozitivních věcí bude daleko víc, i když nějakou nálepku má. A dělá rozdíl a show. Novou smlouvu si po vážném zranění nohy ale vybojoval. Bez něj jsme byli strašně hodní, nikoho jsme se nedotkli a dostávali na čumák. Když tam je, jsou hráči sebevědomější, protože vědí, že ho mají za sebou a že jim pomůže.

Plzeň by mohla být černým koněm extraligy. Je to motivace, nebo přítěž?

My to takhle nevnímáme. Jdeme do sezony pokorně, víme, že konkurence je veliká a jak silné jsou týmy, které mají na rozdíl od nás peníze. Silná je Kometa jakožto obhájce titulu, stejně je na tom Sparta, Třinec nebo Liberec. A hodně posílily Vítkovice.

Máte nejsilnější tým od mistrovské sezony?

Jedna věc jsou jména na papíře a druhá na ledě. To se všechno ukáže. Kluků, kteří dokážou dávat góly nebo něco zažili venku, máme docela dost. Jsme šťastní, že jsme získali zpátky Dominika Kubalíka, to je velká posila, se kterou jsme nepočítali. Vrátil se Milan Gulaš. Budeme se snažit, abychom byli hodně ofenzivní. Nechceme čekat na ostatní, chceme napadat, dostat soupeře pod tlak, aby dělal chyby. Tým je slušný, teď to jenom předvést na ledě.

Zvládnete to ukočírovat ze střídačky jako jeden z trenérů?

Neblázněte, vždyť já se tam jenom motám a snažím se pomoct.