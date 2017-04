Uberu. Ale hlavní kouč budu dál, plánuje Zábranský, šéf zlaté Komety

V Brně to chvílemi vypadalo jako v roce 1998 při návratu zlatých hokejových hrdinů z olympiády. „Já byl zrovna v Americe. Ale ti, co Nagano zažili, říkali, že se to dalo srovnat,“ podotýká 43letý Zábranský. „Jsem rád, že jsem teď byl u toho a že jsem to mohl zažít,“ rozplývá se.

Přesně týden po zlaté korunovaci už na slastné chvíle nechce myslet. Ani nevyrazí rybařit, což je jeho oblíbený koníček. Šéf Komety se opět vrhl do práce.

Do práce, jejíž výsledek bude vidět až v příští sezoně. „Byl bych hrozně nerad, aby tady po hrozně krásných hodech přišlo nějaké bolení hlavy. To nesmíme dopustit,“ velí Zábranský.

Zkuste aspoň zmínit nějakou gratulaci, která vás potěšila.

Přišlo pár esemesek z Kanady a z Ameriky, ale konkrétní jména říkat nebudu. Perfektní vzkaz jsem dostal i od Petra Břízy (šéf Sparty - pozn. aut.), ale to taky nechci publikovat. Tím, že jsme spolu hráli, byl hodně od srdce.

Brněnská premiéra v Lize mistrů Mezi 32 evropskými kluby, které v létě zasáhnou do hokejové Ligy mistrů, je premiérově i Kometa - coby český šampion. „Máme závazek, že to hrát musíme, ale upřímně říkám, že to pro nás není priorita. Priorita je extraliga,“ potvrdil opět majitel Komety Libor Zábranský. „Z reakcí partnerů i našich fanoušků cítím, že to neberou jako důležitou součást sezony jako takové. Budeme se chtít dostat v play-off co nejdál,“ dodal šéf. Brňanům poslouží evropské mače jako test před startem extraligy. „Jako příprava to kvalitu určitě má,“ pokývl. Soupeře se Kometa dozví 17. května na losování v Kolíně nad Rýnem.



Schoval jste si něco výjimečného, co vám bude titul připomínat?

Nejsem takový typ. Ani nevím, kde mám svoje medaile z hráčských let, protože jsem je kdysi dal synovi. Doufám, že je má někde pečlivě schované, protože já jsem na tohle trochu jinak stavěný.

Stihl jste při oslavách už absolvovat nějaké schůzky?

Telefonátů bylo hodně. Byli jsme pozvaní na radnici, kde jsem dlouho mluvil s panem hejtmanem, na Zelném trhu zase s panem primátorem. Nyní je hodně aktuální téma nová hala. Ale telefonátů i ohledně hráčů je strašná spousta. Hodně stojím o to, aby Kuba Krejčík zůstal. Nevím, jak se rozhodne Martin Erat. Jestli bude pokračovat dál, to teď budeme řešit.

Cítíte, že existuje šance, aby Erat zůstal v Kometě?

S Martinem budu sedět ve čtvrtek. A myslím, že dlouho. Pak se budu schopen vyjádřit, ale není to otázka na mě. Udělám všechno pro to, aby tady byl, ale pakliže by se z rodinných důvodů chtěl vrátit do Nashvillu, má na to svaté právo za to, co v životě dokázal. Rozhodnutí jsem od něho ještě neslyšel a netroufnu si předjímat, co bude.

A co vy? Budete dál kombinovat roli majitele, generálního manažera a trenéra?

Určitě uberu. Určitě budou větší změny v realizačním týmu. Ale já budu pokračovat jako hlavní kouč.

Jak bude realizační tým vypadat?

Bohužel vám to ještě nemůžu říct. Ani nebudu komentovat hráče. Od prvního května budeme třeba schopni říct, teď ne.

Čím vás mistrovská sezona trenérsky obohatila?

Víte, když se v prosinci nedařilo, znělo: „Zábranský ven!“ A musíme si otevřeně říct, že se na to i čekalo. Teď se ale zvedl nad hlavu pohár a najednou je tady strašně moc otců úspěchu. Je to pro mě nová zkušenost, kterou jsem nezažil. Jinak debaty - celkově o hokeji - s Martinem Eratem nebo Leošem Čermákem vás posouvají dál. Pořád dění na ledě vnímám spíš z pozice hráče, a ne hlavního kouče, ale oni vám dávají postřehy, co cítí na ledě. A tvrdím, že rozhodují hráči na ledě.

Uklidňovaly vás tyhle rozpravy, že jdete správným směrem?

Uklidňovaly? To já mám uklidňovat hráče. Ne oni mě. (usměje se) Já neuhýbám. A když chci, vytvořím pro svoje nejbližší klima, aby vše fungovalo. Pro mě jsou hráči jako rodina a ta musí fungovat. Povinností hlavního kouče nebo každého, kdo vede lidi, je pomáhat jim k cíli, který si společně vytyčili. Kluci se rozhodli tu filozofii přijmout. Proto za mnou po jednáních šli, rozhodli se, že vyhrají titul a vyhráli ho. Nikdo z hráčů, vedení ani já nepropadal panice, že se nám nedařilo. Mělo to objektivní příčiny.

Nezvažoval jste, že byste v zimě udělal nějakou trenérskou změnu?

Nezvažoval. Od začátku sezony jsem vzal na střídačku i Petra Hakena. Není to jen o tom, vychovávat mladé hráče, prostor musíme dát i mladým trenérům, což se podle mého názoru v Česku neděje. Vystudují FTVS, ale prostor u profihokeje nedostanou. Petr se účastnil celé sezony, učil se. Jsem rád, že i hráči ho přijali, aby Petr nakoukl do velkého hokeje. Hlavní důvod, proč tady je, je ten, že umí pracovat s mladými.

Pozoroval jsem, že v play-off jste byl na střídačce živější. Změnil jste něco v koučinku?

Pokyny dostávají hráči v naprosto jednoduché formě, jak před utkáním, tak v průběhu třetin. Nebylo to jen v play-off, že bych byl aktivnější. Na střídačce můžete hráčům kolikrát pomoct, že na dvě tři střídání třeba prohodíte centry. Najednou hráči zbystří. Tyto tahy nebo změny nám kolikrát vyšly, ale pořád o všem rozhodují hlavně hráči.

Co bude klíčové, aby Kometa uspěla i v další sezoně?

Naprosto skromně nechci vyhlašovat, že jdeme za obhajobou titulu. Vím, jak je sezona těžká, může se stát cokoliv. Zraní se vám tři klíčoví hráči a celá sezona může být v háji. Rád bych udržel kádr co nejvíc pohromadě, což se v drtivé většině podařilo. Chci, aby se diváci zase bavili a bylo co nejčastěji vyprodáno.

Cítíte, že je po titulu o Kometu mezi sponzory a partnery větší zájem?

Nevím, ještě v pondělí večer jsem seděl v hospodě... (usměje se) Samozřejmě s úspěchem chce být vidět každý, ale to berte s nadsázkou. Musím říct, že v dnešní době je shánění partnerů pro jakýkoliv sportovní klub velmi těžké. Dlouhodobě máme komfortní pozici z toho pohledu, že jsme hodně vidět. Kometa je dominantní nejen v Brně, ale i na jižní Moravě a přesahuje i náš region. Jestli teď dokážeme přivést více partnerů, záleží na šikovnosti nás všech v klubu. A je pravda, že se nám bude s novými partnery jednat daleko lépe.

A jak plánujete letní přípravu?

Už před sezonou jsem říkal, omlouvám se za výraz, že nastane doba, kdy komunistické kolektivní přípravy, při kterých pětatřicetiletí hráči museli běhat stejně jako osmnáctiletí, skončí. My model nastavíme jiný, budeme mít hodně individuální přístup. Něco jiného potřebuje Filip Král a něco jiného Ondra Němec. Mladí potřebují pomoct, neumí se ke svému tělu ještě chovat, a proto je tady Miloš Peca (kondiční trenér). Starší hráči ode mě dostanou volno a věřím, že přijdou připravení, protože jsou profíci.

Jak dlouhou budou mít dovolenou?

Mám takovou představu, že starší hráči přijdou až na tréninky na ledě. Mladí hráči budou mít jasný program, nebyli tak vytěžovaní, neměli tak dlouhou sezonu. Rozdělíme se do dvou tří skupin a podle toho budeme trénovat.