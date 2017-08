Kojotem po zbytek života. Shane Doan definitivně skončil s hokejem

Doan oznámil své rozhodnutí v dopise fanouškům, zveřejněném na internetu. „Když jsem v klubu začínal, nedovedl jsem si představit, že tu vydržím tak dlouho. Že si tu založím rodinu a Arizona se pro mě stane domovem,“ napsal v emotivním sdělení.

Zažil stěhování týmu z Winnipegu do Phoenixu v roce 1996 i přejmenování na Arizonu. „Odcházím v míru a jsem za to vděčný,“ reagoval Doan na zvláštní průběh letošního léta, kdy mu generální manažer klubu John Chayka nečekaně oznámil, že s ním do týmu už nepočítá.

„Chci také poděkovat fanouškům, kteří mě po celou moji kariéru hnali dopředu. Nikdy jsem nepatřil k nejtalentovanějším nebo nejvýraznějším hráčům. Přesto se mi dostávalo velké pozornosti od našich příznivců.“

Nezapomněl ani na organizaci, jíž dělal kapitána od roku 2003. Za žádný jiný klub si během působení v NHL nezahrál, i když do poslední chvíle nebylo jasné, zda si ho na poslední chvíli nevybere jiný tým.

Doan odehrál v nejslavnější lize světa 1 540 utkání, v nichž nasbíral 972 bodů (402+570). Do vyřazovacích bojů se s Arizonou podíval naposledy v roce 2012, kdy se Coyotes probojovali až do finále Západní konference.

V letech 2004 a 2009 si zahrál v Utkání hvězd, před sedmi lety získal King Clancy Memorial Trophy pro hráče s příkladnými vůdcovskými schopnostmi.