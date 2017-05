Kariéra v ohrožení? Hokej se bojí o svou modlu, Crosby má otřes mozku

Co bude dál s Crosbym? ptají se jedni a druzí volají po hlavě Matta Niskanena, washingtonského obránce, který kapitána Pittsburghu srazil.

Niskanenův zákrok ze třetího zápasu mezi Penguins a Capitals budí vášně. Bývalý Crosbyho spoluhráč a také jeho dlouholetý kamarád před sebe instinktivně proti padajícímu Kanaďanovi postavil „hrazdu“. Vzal hůl do obou rukou a Crosbyho zasáhl do hlavy.

Faul? Jednoznačný a zákeřný. Tak to viděl třeba Chris Kunitz z Pittsburghu. Z washingtonské kabiny zase zněly hlasy, které Niskanena hájily.

„Rozhodně v tom nebyl úmysl,“ obhajoval se sám „hříšník“.

Rozhodčí k němu byli nekompromisní, Niskanena vyloučili na pět minut, plus do konce zápasu. Jenže disciplinární komise NHL už žádný další trest nepřidala. Nejspíše neviděla v jeho počínání záměr a přiklonila se k řadě odborníků, kteří vše vyhodnotili jako nanejvýše nešťastnou nehodu.

Konspirační teorie Kena Campbella z The Hockey News o tom, že hráči Capitals po lídrovi Penguins záměrně šli, působí ve světle nulového dodatečného potrestání úsměvně.

Úsměvy ovšem všechny přecházejí, jakmile dojde na úvodní otázku.

Co bude s Crosbym?

Pittsburgh tvrdí, že zdraví fenomenálního centra je priorita. Hlavní kouč Mike Sullivan už oznámil: „Crosby ve čtvrtém zápase nenastoupí. Budeme ho dál podrobovat vyšetřením.“ Jenže tady nejde o jedno utkání, možná ani o jednu sérii play-off.

Dva extrémní scénáře zní následovně. Ten nejpřívětivější by se rovnal Crosbyho zkušenosti, kterou zažil zkraje aktuální sezony. Při tréninku utrpěl otřes mozku a po krátké, šest zápasů dlouhé, pauze zase hrál.

Ten pesimistický mluví o konci kariéry. S ohledem na to, že Crosby má zdraví jen jedno a s postkomočními příznaky se potýká poněkolikáté. S ohledem na to, že kvůli otřesu mozku přišel už o výraznou část kariéry. S ohledem na to, že v hokeji dokázal už vše a že by měl myslet hlavně na sebe.

Přemýšlet nad touto variantou je snad předčasné. Jenže nikdo zatím nedokáže říct, že hokej o jednu ze svých nejvýraznějších tváří nepřijde.

Crosby prý vypadá dobře, podporuje spoluhráče. V jeho brzký návrat doufá trenér Sullivan. „Je to náš nejlepší hráč a je nenahraditelný,“ ví Marc-André Fleury, gólman Penguins.

Nejlepšího střelce NHL by na ledě chtěli vidět nejen oni, ale také zástupy fanoušků i nezaujatých diváků. V sázce je ovšem nyní mnohem více než pár týdnů trvající cesta za Stanley Cupem.

Urychlený comeback by Crosbymu mohl spíše ublížit, tak jako v roce 2011. Je na čase, aby upřednostnil zdraví před hokejem. Ať už to bude stát pauzu sebedelší.

Ozývají se i neurologové, kteří upozorňují nad souvislostí mezi opakovanými otřesy mozku a degenerativními onemocněními. Dr. Carmela Tartagliová z Kanadského centra pro otřesu mozku má pro Crosbyho jednoznačnou radu: „Musí se vyhnout jakékoliv situaci, ve které by riskoval další komoci.“

V laickém překladu: „Nehraj.“

V Pittsburghu by se nyní měli řídit citátem Lisy Gardnerové: „Doufej v nejlepší, ale buď připraven na nejhorší.“