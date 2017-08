Konečně gólová slast. Pirát Szathmáry dobývá fotbalový prales

Svěřili mu tady roli pravého záložníka a ze Szathmáryho je rázem elitní střelec. Hned v úvodním kole III. třídy okresní soutěže na Jihlavsku se v souboji s béčkem Černíče trefil celkem šestkrát.

„Dávat góly je paráda. Začalo mě to bavit,“ usmíval se jedenadvacetiletý odchovanec jihlavského hokeje, který ovšem aktuálně patří chomutovským Pirátům.

Fotbalu se věnoval už jako malý kluk. „Hrál jsem ho do druhé třídy. Pak jsem se ale rozhodl, že se budu naplno věnovat už jen hokeji,“ přiznal Szathmáry.

Mimochodem úplně stejně, i když v podstatně pozdějším věku, si vybral i Šimonův dědeček – legendární obránce československé reprezentace Jan Suchý. Ten se kdysi ve svých devatenácti letech rozhodoval mezi nabídkou z fotbalové Dukly Praha a hokejové Jihlavy.

„Moje hraní za Věžnici mi ale děda neschvaluje. Přece jen je to takový prales, kde jde občas o zdraví. Bojí se, že se zraním,“ svěřil se Szathmáry.

Ani dědovy obavy ho však od fotbalu neodradily. „Dávám si pozor, soubojům se vyhýbám. Hraju hlavně pro zábavu. Abych si zaběhal a trochu si u toho kopnul do balonu,“ vysvětloval s tím, že se protihráčům snaží na trávníku pokaždé utéct. Právě proto, aby se vyhnul jejich případným faulům. „A ono to tam je docela lehké, protože většina hráčů má pár kilo navíc, takže se mi mezi nimi utíká dobře,“ smál se.

Za Věžnici hraje Szathmáry společně se svým otcem Romanem, který ho před dvěma lety do týmu přivedl. „Jestli na něj pokřikuju, když mi špatně nahraje? To ne, to spíš on na mě. Já totiž moc nevím, jak se fotbal hraje, takže si od něj nechávám poradit.“

V úvodním kole nové sezony vyhrála Věžnice vysoko 11:1, pak však úplně stejným výsledkem prohrála v Bítovčicích. U toho už ale Šimon Szathmáry nebyl.

„Mám teď docela nabitý hokejový program, takže jsem vynechal. Každopádně pokud budu mít ještě čas, tak si některý víkend přijedu zahrát,“ slíbil. A zase se prý vrhne do útoku. „Do obrany vlastně ani nemůžu, protože mám problém s balonem. To v týmu poznali hned, takže mě okamžitě poslali dopředu,“ usmíval se hokejový bek, který se letos na jaře radoval s Duklou Jihlava z postupu do extraligy. V další sezoně už ovšem na rodné Vysočině působit nebude.

„Oslavy jsem si užil, ale teď už jsem zase zpátky v Chomutově, kde mám pořád ještě smlouvu. Hrát bych měl střídavě i v Kadani,“ prozradil Szathmáry.