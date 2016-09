Skladaný uťal střelecký půst. Snad to chvíli vydrží, přeje si

Po příchodu do Olomouce na konci minulé sezony jste se nemohl trefit, teď máte po třech kolech na kontě dvě branky. Co to?

Zrovna před zápasem jsem na to myslel. Šance byly už dříve, jen to tam nepadlo. Minule to přišlo venku, teď doma. Snad to chvíli vydrží.

Kolik branek v nejbližší době přidáte?

To se nedá říct. Snažím se odvádět co nejlepší výkony pro Olomouc, pořád na sobě pracuji, mám chuť se stále zlepšovat. To je klíčové, góly pak přijdou.

Vaše spolupráce s bratry Mikúšovými v lajně se jeví dobře. Dotáhnete to společně třeba až do slovenského nároďáku?

Tak na něco takového já absolutně nemyslím. Ale moc by se mi líbilo, kdybych Juraje s Tomášem viděl v reprezentaci společně nastoupit.

Proti Pardubicím jste v poslední třetině šli třikrát v řadě do oslabení. Neměl jste strach, že přijdete o dobrý výsledek?

To jsou věci, kterých se musíme vyvarovat. Nechci říkat, že to jsou chyby, fauly vyplývají z bojovnosti. Ale i to je třeba si pohlídat, protože příště by nás to mohlo stát body, což by zamrzelo.

Zato závěr jste zvládli v přesilovce s přehledem. Pardubicím jste nepůjčili puk. Byl to záměr - neztratit kontrolu i za cenu, že už nebudete mít další šanci?

Už bylo jasné, že budou čekat jenom na nějaký brejk a ten jsme jim dát nechtěli. Bylo lepší držet puk v rozích a nechat plynout čas. Nepotřebovali jsme za každou cenu vyhrát víc než o gól.