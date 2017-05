ON-LINE: Němci vedou nad Itálií. Rusové zničili Slováky, USA slaví

dnes 20:47 11:27

Hokejisté Ruska vyhráli na mistrovství světa i pátý zápas. V základní skupině A v Kolíně nad Rýnem porazili Slovensko jednoznačně 6:0 a s jistotou postupu do play-off se vrátili do čela tabulky před USA. Dva góly dal útočník Jevgenij Dadonov, čisté konto vychytal Andrej Vasilevskij. Postup Slováků do čtvrtfinále už je pouze v oblasti teorie, zato Američané ho mají jistý, a to díky vítězství 5:3 nad Lotyšskem. Ve večerním duelu hraje Itálie s Německem, sledujte on-line.

Sledujeme on-line Vstoupit do diskuse

ON-LINE: Itálie vs. Německo Sledujte podrobnou on-line reportáž. Rusové proti Slovensku dominovali, po druhé třetině vedli 5:0 Rusové bez zraněného Mozjakina od začátku bavili vyprodanou halu s 18.591 diváky v ochozech skvělým hokejem. Už po 72 vteřinách je za tříbodovým ziskem nasměroval snadnou trefou do prázdné branky Dadonov, jehož při přečíslení našel místo zakončení nečekanou přihrávkou Gusev. V polovině 14. minuty se úspěšný střelec dočkal znovu, když ho Gusev vybídl další skvostnou nahrávkou, v tomto případě od zadního hrazení. „Bylo pro nás důležité, abychom v úvodu skórovali. Poté jsme se drželi svého plánu pro tento zápas a přidávali další góly,“ uvedl útočník Alexandr Barabanov. Nedlouho poté měli Slováci velké štěstí, když po příležitosti Guseva dojíždějící Čerešňák srazil kotouč těsně vedle tyče do spodního oblouku branky. Přesto Rusové ještě do první přestávky rozhodli: Mironov nahodil puk od modré čáry, ten prošel skrz tři hráče před brankovištěm a gólman Július Hudáček neměl šanci zareagovat. Kvůli potížím s kvalitou ledové plochy a nutné opětovné úpravě rolbou začala druhá třetina s výrazným zpožděním. Ruské hokejisty to však ani v nejmenším nevykolejilo. V končící 23. minutě se prosadil Kučerov, jemuž sudí po poradě s kolegou u videa posvětili sporný zásah bruslí. Slovenský brankář Julius Hubáček inkasuje gól v utkání proti Rusku. Gólman Hudáček si pak poradil se seriálem šancí v ruském podání a snížit mohl naopak Miklík, jeho dobře mířenou střelu ale Vasilevskij ztlumil ramenem. Další možnosti měli Haščák a z bekhendu Bližňák, jenže ruský gólman byl bezchybný. Ve 33. minutě si našel odražený puk Tělegin a o slovenského gólmana z nulového úhlu zvýšil už na 5:0. Při přečíslení dvou na jednoho pohotově zakončil ze vzduchu Hrnka, ale opět bez efektu. „Byl to pro nás opravdu těžký zápas, ale i my jsme ukázali svou sílu. Měli jsme pár dobrých šancí, ale jejich gólman byl dnes neskutečný. Předvedl několik doopravdy velkých zákroků. Kdybychom dali pár gólů, ten výsledek mohl být jiný,“ mrzelo slovenského kapitána Vladimíra Draveckého. Ve třetí třetině proměnili Rusové zápas v exhibici a bavili se kombinacemi přes mnohé palebné pozice, z nichž už mohli zakončovat. Dadonov rozezvučel tyč, pár minut poté mu radost z dovršení hattricku sebral Július Hudáček. Debakl Slováků pak dovršil v 56. minutě přesnou ranou z mezikruží obránce Gavrikov. Vasilevskij navázal na vychytanou nulu, kterou udržel v předchozím utkání s Dány (3:0). Dnes k ní potřeboval 22 zákroků. „Obrana pracovala dobře, se snahou pomoci mu k dalšímu čistému kontu. Myslím, že každý z týmu odvedl dobrou práci,“ ocenil přístup spoluhráčů Barabanov.

Rusko - Slovensko 6:0 Utkání jsme sledovali v podrobné on-line reportáži. Branky a nahrávky: 2. Dadonov (Gusev, Šipačov), 14. Dadonov (Gusev, Šipačov), 20. Mironov, 23. Kučerov (Tkačov, Kiselevič), 33. Tělegin (Zub, Plotnikov), 56. Gavrikov (Šipačov, Dadonov). Rozhodčí: Lemelin (Rak.), Piechaczek - Kohlmüller (oba Něm.), Ritter (USA). Vyloučení: 3:4. Využití: 1:0. Diváci: 18 591. Třetiny: 3:0, 2:0, 1:0. Rusko: Vasilevskij - Gavrikov, Kiselevič, Antipin, Bělov, Provorov, Mironov, Zub - Tělegin, Andronov, Plotnikov - Gusev, Šipačov, Dadonov - Kučerov, Namestnikov, Barabanov - Tkačov, Ničuškin. Trenér: Oleg Znarok. Slovensko: J. Hudáček - Jánošík, Čerešňák, Mikuš, Gernát, Sersen, Čajkovský, Šedivý, Trška - Miklík, Bližňák, Haščák - Kudrna, Cingel, Hrnka - Dravecký, L. Hudáček, Skalický - Matoušek, Zigo, Šťastný. Trenér: Zdeno Cíger. Američané rozhodli v závěru třetí třetiny Hokejisté USA porazili v utkání základní skupiny A na mistrovství světa Lotyšsko 5:3 a výrazně se tak přiblížili účasti ve čtvrtfinále. Lotyši v Kolíně nad Rýnem vedli 2:0 a 3:1, ale závěr důležitého souboje nezvládli. V polovině 57. minuty chybovala jejich velká opora brankář Elvis Merzlikins a útočník Andrew Copp rozhodl. Pojistku pak přidal první trefou na turnaji Dylan Larkin. „Mám pocit, že jsme odehráli opravdu dobrý zápas, zejména v první třetině. Ale párkrát jsme pak propadli v obraně, což nás přišlo draho. Rozhodující gól byl pro nás velkou ranou. Padl ve chvíli, kdy jsme potřebovali vydržet už jen pár minut. Američané jsou samozřejmě technicky mnohem lepší, ale myslím, že jsme je celkově nebránili špatně. Jenže na výhru to nestačilo,“ řekl lotyšský útočník Teodors Blugers. V úvodu, plném slibných příležitostí, měli Lotyši navrch. Brzy mohli otevřít skóre Bičevskis a po něm Daugavinš, americký gólman Hellebuyck byl ale proti. Merzlikinsovu pozornost na druhé straně prověřil Trouba. Hellebuyck si pak ještě poradil s pokusem Robertse Bukartse, ale na Blugersovo zakončení zblízka ve 12. minutě už nestačil. Šanci zvýšit pak promarnil opět Roberts Bukarts. Lotyši měli skvělý nástup i do druhého dějství a po pouhých sedmi vteřinách úspěšně dorážel Daugavinš. Po chvilce přišla další nepříjemnost pro zámořský výběr, když Hanifin inkasoval tvrdou ránu pukem do obličeje a zamířil do kabiny, ale v dalším průběhu se do hry vrátil. Američané se za nepříznivého stavu přece jen probrali a tečující Compher snížil. Fotogalerie Zobrazit fotogalerii Již za dvě minuty a 37 vteřin měli výtečně hrající Lotyši dvoubrankový náskok zpět, když Cibulskis v přesilovce snadno skóroval do odkryté branky po přečíslení dvou na jednoho a Indrašisově vyražené střele. Pak ale zblízka snížil Bjugstad, Roberts Bukarts završil své smolné vystoupení ranou do tyče a na druhé straně vyrovnal dorážkou Gaudreau. Oba gólmani pak drželi stav 3:3 a zdálo se, že zápas při spokojenosti obou týmů s jistotou bodu směřuje do prodloužení, jenže pak Copp nachytal Merzlikinse, jemuž přepadl kotouč přes lapačku. Necelé dvě minuty před koncem to Lotyši zkusili v šesti bez gólmana, ale Larkin zastavil před vlastním brankovištěm jejich přihrávku a v pádu ze záklonu výhru zpečetil. „I s ohledem na nepovedený úvod je to pro nás velké vítězství. Soupeř hrál zejména v prvních dvou třetinách velmi dobře a skutečně tvrdě. Potřebovali jsme rozhýbat nohy a zvýšit intenzitu naší hry. Důležité bylo, že jsme se s počátečním mankem dokázali vypořádat, ve druhé třetině vyrovnali a vybojovali zápas ve třetí části,“ pochvaloval si Copp. Lotyši mohou přes porážku s devíti body na kontě stále reálně pomýšlet na čtvrtfinále. „To je náš cíl. Jsou tady týmy, které jsou hokejově lepší než my, ale my hrajeme kolektivně, s energií a ostatní mužstva přehrajeme svou pracovitostí. Ještě nás čekají dva velké zápasy a na ně budeme připraveni,“ ujistil Blugers. Lotyšsko vs. USA 3:5 Utkání jsme sledovali v on-line reportáži Branky a nahrávky: 12. Blugers (Bičevskis), 21. Daugavinš (Džerinš, Roberts Bukarts), 32. Cibulskis (Indrašis) - 29. Compher (Lee), 34. Bjugstad (Schmaltz, Keller), 39. Gaudreau (Trouba, Bjugstad), 57. Copp (Hellebuyck), 59. D. Larkin. Rozhodčí: Fonselius (Fin.), Iverson (Kan.) - Jensen (Dán.), Lazarev (Rus.). Vyloučení: 3:4. Využití: 1:0. Diváci: 17.936. Třetiny: 1:0, 2:3, 0:2.

Lotyšsko: Merzlikins - Sotnieks, A. Kulda, Cibulskis, Galvinš, Freibergs, Balinskis - Daugavinš, Džerinš, Roberts Bukarts - Indrašis, Sprukts, Rihards Bukarts - Skvorcovs, Girgensons, Keninš - Meija, Blugers, Bičevskis. Trenér: Bob Hartley. USA: Hellebuyck - C. Murphy, Hanifin, DeKeyser, Trouba, T. van Riemsdyk, McAvoy, Brickley - Lee, Eichel, Gaudreau - Nelson, D. Larkin, Schmaltz - Keller, Dvorak, Bjugstad - Compher, Copp, Greenway. Trenér: Jeff Blashill. Skupina A Tým Z V VP PP P S B 1. Rusko 5 4 1 0 0 27:5 14 2. USA 5 4 0 0 1 20:10 12 3. Švédsko 5 3 0 1 1 21:9 10 4. Lotyšsko 5 3 0 0 2 11:9 9 5. Německo 5 1 1 1 2 12:19 6 6. Dánsko 5 0 2 0 3 9:18 4 7. Slovensko 5 0 1 2 2 9:18 4 8. Itálie 5 0 0 1 4 5:26 1