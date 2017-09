Nesnesitelná těžkost bytí Slovanu v KHL: nemá peníze a teď ani výsledky

Situace začíná být opravdu vážná, byť se na první pohled může zdát, že je všechno v pořádku. Vždyť klub těsně před startem nového ročníku zalepil všechny dluhy a oficiálně je čistý.

Ve skutečnosti však jde jen o odsunutí problému, který se vrátí jako bumerang. Tak jako mnohokrát v minulosti. Je to už tradice, že po každé sezoně vyjde najevo, že Slovan dluží hráčům několik výplat.

Zatím pokaždé dokázat své závazky nějakým zázrakem zalepit, ovšem opakující se problémy věstí, že takhle to nepůjde donekonečna. Že slavný slovenský celek nejspíš dříve nebo později dopadne jako řada jiných, které v Kontinentální lize postupem času dohnaly jejich ekonomické možnosti.

Když se do téhle rovnice přidají děsivé sportovní výsledky, může přijít zkáza o to dřív. Trpělivost bude docházet fanouškům, ale především sponzorům. Kdo by chtěl být součástí potápějící se lodi?

Zatím jsou vidět jen sypající se výsledky Slovanu. Za všechno hovoří slova zoufalého trenéra Miloše Říhy po poslední prohře 0:2 v čínském Kunlunu. „Na tenhle duel jsme se svědomitě připravovali a chtěli v něm získat nějaký bod. Po prvním inkasovaném gólu se ale všechno rozpadlo.“

Obránce Tomáš Voráček říká: „Máme velký problém v zakončení. Potřebujeme zápas, kdy dáme nějaké góly, abychom se mohli nastartovat. S jedním nebo dvěma se vyhrát nedá.“

Otázkou je, kdo by je měl začít střílet. Slovan se trápil už v přípravě, kde také prohrál osm z deseti zápasů. Sice s řadou juniorů v sestavě, nicméně přicházející hráči povětšinou nepatří mezi to nejlepší na trhu.

Do Bratislavy se zkrátka nikdo nehrne. A to nejen kvůli sportovním výsledkům, ale především kvůli opodstatněným pochybnostem, zda bude dostávat pravidelně výplatu. Riskovat se nikomu nechce. Lepší hráče si Slovan navíc nemůže dovolit.

I proto nyní vehementně stojí o 35letého veterána Václava Nedorosta, jenž v létě podepsal smlouvu v prvoligových Českých Budějovicích. Měl by se stát rozdílovým hráčem, jenž pomůže zažehnat střeleckou nemohoucnost týmu.

I proto kouč Říha s velkou nadějí vítal obránce Simona Desprése a útočníka Eliezera Ščerbatova, o nichž tvrdil: „Budou pro fanoušky překvapením. Budou koukat.“

Nekoukají. Slovan tápe dál. Soupiska klubu není v KHL konkurenceschopná. Obrat nepřišel ani s návratem zraněného kapitána Andreje Meszároše. Krizi nedokáže pomoci překonat ani česká ekipa - na soupisce klubu jsou brankář Mazanec se Štěpánkem, obránci Voráček s Černým a útočníci Smoleňák, Řepík, Kašpar a Buchtele. A tak se jako na smilování čeká na vývoj na kempech v NHL.

Málokdo věří, že se situace nějakým zásadním způsobem změní. Vypadá to, že je Slovan odsouzený k roli vyděděnce, který je v ruské soutěži tak trochu do počtu. Předsezonní cíl dostat se do play-off vypadá nyní směšně, to už se spíš vyplatí vsadit na to, kdy vyjdou na povrch nové dluhy.

Nebo věříte v zázrak?