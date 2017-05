Ústecký Slovan odvolává, co odvolal. Znovu změnil styl přípravy

„Týmová příprava je o trošku kvalitnější, než když ji člověk dělá sám,“ míní kapitán Martin Vágner. „Nejde o to, že je nad vámi nějaký pes. Ale v kolektivu vás pohání soutěživost. Když vidíš, že jeden je před tebou, chceš ho dojet nebo doběhnout, víc se snažíš.“

Model individuálního tréninku razí třeba extraligoví Piráti Chomutov. Dva týdny to zkoušel i Slovan. „Kluci ve smlouvě mají zakotveno, že kdyby nesplnili test VO2 max, okamžitě mají 20 procent z platu dolů. A klidně bych hříšníka poslal do Děčína. Na co ho tady držet?“ měl jasno trenér Miroslav Mach.

U zkušených hráčů, kteří už tréninkové metody mají zmáklé dokonale, se o připravenost nebál. „Zvládli by to. U mladých nevím. Těm se totiž trénovat nechce, to říkají třeba i na Kladně,“ slyšel Mach.

Dva týdny, po které nový model v Ústí trval, mazák Vágner nezahálel. „Nejsme zvyklí ležet na gauči. Já jezdil na kole a chodil se hýbat s klukama z Jaroměře, kteří začali přípravu na krajskou ligu. A bylo to těžké, měli kondiční testy. Sice jsou to amatéři, ale mají nového trenéra, tak se chtějí předvést. Nebo se chce předvést trenér,“ zubí se obránce.

Slovan nejprve řešil, že hráči dostanou desetiměsíční smlouvy. „Někde je to úplně běžné. Ale nechtěli jsme, aby někteří byli bez příjmů dva měsíce, takže jsme jim celkovou částku rozpočítali do 12 měsíců,“ přiblížil Vladimír Evan, sportovní ředitel ústeckého klubu.

Příjemně ho překvapilo, že hokejisté přistoupili na snížené odměny. „Nevěděli jsme, s kolika hráči se domluvíme na smlouvách. Nemělo by význam trénovat se třemi čtyřmi, takže jsme rozhodli o individuální letní přípravě. Ale nakonec jich podepsalo tolik, že smysl trénovat spolu má,“ ozřejmil Evan. „Prodraží se to jedině o nájemné na sportoviště, což není závratná suma.“

Trenéry Macha s Marešem by Slovan beztak platil i v době individuálního tréninku, smlouvy se jim díky postupu do play-off automaticky prodloužily na další rok. Kostra kádru zůstala, tedy gólmani Soukup s Volkem, beci Vágner, Brož či Husák a útočníci Roubík, Melka, Vrdlovec, Gengel nebo Merta.

Spolupracovat bude Slovan (nejen) s extraligovým Litvínovem, i když pro něj jako první volba vypadají Litoměřice.

„Jsou tam kluci, o které jsme stáli, třeba Šimeček se Stříbrným. Přitom byla dohoda, že k nám půjdou hráči první,“ diví se Mach. Sportovní ředitel Evan však tvrdí: „Litvínovský šéf Jirka Šlégr nám na rovinu řekl, že asi budou blíž k Litoměřicím. Ale někteří by u nás hostovat mohli, zůstává třeba brankář Soukup. My zase budeme mít talenty z extraligové Mladé Boleslavi.“

Což znamená úsporu, platit je bude boleslavský klub. „Loni jsme měli rozpočet na hráče šest milionů korun, jestli to bude letos 3,5 milionu, tak to bude moc,“ myslí si Mach. Evan uklidňuje: „Ta částka je na základní hráče, které jsme chtěli, a teď to budeme posouvat dál. Nechceme skončit se dvěma lajnami, abychom na to v play-off zase nedoplatili.“