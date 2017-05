Slovenský zmar. 15 let se nic nedělalo a tohle je výsledek, zuřil Hudáček

Podobně jeho spoluhráči reagovali na incident se zaměněnou hymnou, Němci jim před týdnem zahráli slovinskou. Dvakrát. Větší ostudou než oba pořadatelské přešlapy jsou ovšem dosavadní výkony výběru Zdena Cígera. Slováci vyhráli jen jediný zápas – proti nejslabšímu mužstvu na mistrovství světa, Itálii (3:2 v prodl.). Dalších pět skončilo jejich porážkou včetně nedělního mače s Američany.

14 hokejistů z extraligy

Znamená to jediné, Slovensko opět nepostoupí do čtvrtfinále, naopak se stále musí bát možného sestupu z elitní skupiny světového šampionátu. Stačí, aby Dánové podlehli Itálii v základní hrací době a Cígerovi „chalani“ nestačili na Švédsko. Tuze silného soupeře, s 19 posilami z NHL.

„Věřím, že nám Dáni pomůžou, protože proti Švédsku nemáme žádnou šanci. Chápu, že nám fanoušci věří, ale chybí nám kvalita. Čeká nás jeden z nejsilnějších celků na turnaji, bude to zase jako hra kočky s myší,“ řekl zcela otevřeně brankář Július Hudáček po prohře 1:6 se Spojenými státy.



Popravdě byl totálně vytočený. Po zápase v rozhovoru se slovenskými novináři s ním cloumaly emoce.

„Vypadalo to, jako kdyby Američani hráli proti juniorům. Jenže oni sami jsou junioři. Mají svoji kvalitu, my ji bohužel nemáme. Navíc mi tam chybí větší obětavost. Chodili jsme po puku jako vosy po medu. Viděli jste, jaké jsme dostávali góly? Do prázdné branky!“ vykládal.



A dodal: „Nás by mohl trénovat Mike Babcock a chytat Carey Price, stejně by to nepomohlo.“

Zatímco Švédové mají téměř celý složený z hráčů z NHL, Slováci nemají ze zámoří jediného hokejistu. Pozvánku do reprezentace navíc odmítlo i několik hráčů z Evropy. Omluvenek bylo tolik, že sami slovenští fanoušci reagovali ironickými poznámkami. Také se mluvilo o tom, zda se náhodou neobnovil předloňský bojkot národního týmu v podání mnohých hráčů.

Proč nejsou ve Slovanu Slováci?

Cíger musel za nastalé situace při skladbě mužstva hodně improvizovat, do Kolína nad Rýnem přiletělo 14 mužů z české extraligy včetně dvou gólmanů.

„I Lotyšsko má třináct hráčů v KHL. Proč nemá Slovan Slováky? To jsou přesně ty otázky, které je potřeba řešit. Celý systém je momentálně špatný. Kompetentní lidé tu patnáct let nic nedělali a tohle je výsledek. Problémy na mistrovstvích světa budeme mít ještě řadu let,“ štve Hudáčka.



Jsou tedy nepřesvědčivé slovenské výkony Slováků na MS smutným zrcadlem úrovně české nejvyšší soutěže? Kdepak, stačí se podívat, koho si Cíger pozval. Kapitán Vladimír Dravecký je v extraligové tabulce produktivity za uplynulou sezonu až na 40. místě. A nikdo z jeho spoluhráčů není výše. Sám Dravecký, ač do médií mluví optimisticky a říká, že Slovensko nehraje zase tak zle, ale jen nedává góly, není bez viny na současné mizérii.



Trápení při nájezdech

V napínavém zápase s Lotyšskem oslabil svůj tým hloupým faulem. A uťal naděje na vítězství. „Dravecký udělal naprosto nepochopitelný faul, jako by se zbláznil,“ kritizoval televizní expert Milan Antoš.

Slováci předvedli záchvěvy kvalitní hry, ale mnohem častěji si vysloužili kritiku. Nepomohli si bídným vystoupením v úvodní partii, Italy porazili až v prodloužení, a to si vynutili teprve v 59. minutě.

Cígerův kádr dvakrát zklamal při samostatných nájezdech, z šesti pokusů neproměnil jediný. I kvůli tomu dosud neslyšel coby poctu vítězům slovenskou hymnu. Zbývá poslední šance, mač se Švédy.