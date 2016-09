Smrt po zásahu pukem. Byl to skvělý kluk, vzpomínají na rozhodčího

V úterním extraligovém kole se na počest teprve čtyřiadvacetiletého čárového sudího bude držet minuta ticha. Ostatní rozhodčí plánují pro jeho rodinu uspořádat sbírku a našít si na dres Lainkovy iniciály.

„Pavel byl úžasný kluk v tom, že co slíbil, to vždycky splnil. Byl to dnes poměrně výjimečný typ člověka, který byl naprosto spolehlivý. Byl cílevědomý, snaživý a také perfekcionista. Cokoliv dělal, dělal naplno a chtěl to dovést k dokonalému výsledku. Byl to perfektní kamarád,“ vzpomíná další z rozhodcovských přátel Tomáš Měkýš.

Smrt na ledě Bill Masterton, leden 1968

Jediný hráč NHL, který zemřel na přímé následky události na ledě. Útočník Minnesoty po srážce s protihráči upadl hlavou na led a už se neprobral. Jeho jméno nese cena pro oddanost hokeji. Luděk Čajka, únor 1990

Nejznámější český případ. Tehdy 26letý zlínský obránce v Košicích při dojíždění puku upadl a narazil hlavou do mantinelu, po 40 dnech v nemocnici zranění podlehl. Jmenuje se po něm zlínský stadion. Alexej Čerepanov, říjen 2008

Teprve 19letý spoluhráč Jaromíra Jágra z Omsku zkolaboval ve třetí třetině zápasu v Čechově a večer v nemocnici zemřel. O příčinách se hojně spekulovalo, pitva nakonec odhalila, že zemřel kvůli srdeční vadě. Dmitrij Učajkin, březen 2013

32letý ruský útočník kazašského týmu Irtyš Pavlodar zemřel poté, co jej soupeř drsným zákrokem trefil do hlavy.

K osudnému momentu došlo 25. srpna, kdy se v přátelském utkání střetli mladší dorostenci Warrioru Brno se Šumperkem. Chvíli před koncem domácí hráč odpaloval puk z obranného pásma. „Byla to běžná hokejová věc, kterých jsou v jednom zápase desítky a v hokeji obecně tisíce,“ podotkl trenér brněnského celku Zdeněk Balabán, který byl při utkání na střídačce.

Vystřelený puk ovšem nešťastně zasáhl rozhodčího Lainku. „Ani jsem to neviděl, protože když šel puk z třetiny ven, začal jsem dávat pokyny další pětce, co šla na led,“ sdělil Balabán. Kam přesně kotouč čárového sudího trefil, neodhalil ani záznam. Pravděpodobně to bylo do oblasti hlavy nebo krku. „Okamžitě k němu přiběhl doktor, který udělal, co mohl. Vůbec by mě nenapadlo, že to může skončit tak tragicky. U hokeje jsem v podstatě padesát let a něco podobného jsem nezažil,“ poznamenal smutným hlasem Balabán.

Vážně zraněného Lainku převezli do Fakultní nemocnice u svaté Anny. „Pavel dlouho a statečně bojoval o svůj život, avšak po nečekaném zhoršení zdravotního stavu svůj boj prohrál,“ posteskl si další kamarád a sudí Roman Komínek.

Smrt při hokeji není úplně výjimečným jevem, čas od času se na ledě odehraje tragédie. V případě rozhodčích jde však o téměř ojedinělou situaci, byť před šesti a půl lety rovněž po zásahu pukem zemřel také sudí ve Švédsku.

Lainka původně hokej hrával, ve dvaceti ale přesedlal na pískání. A měl pro ně nadání. Na Masarykově univerzitě vystudoval obor pro rozhodčí a patřil do svazového programu pro talentované sudí. Letos už měl pískat první ligu dospělých.

„Byl rozhodně jeden z těch lepších a měl před sebou docela velkou kariéru,“ informoval Balabán, který Lainku vedl ještě jako trenér v juniorce. „Byl to fantastický, skvělý kluk. Co se stalo, je velká škoda a tragédie.“

Ta zasáhla celé hokejové hnutí. „Český hokej v jeho osobě ztratil velmi nadějného a perspektivního rozhodčího s těmi nejvyššími ambicemi. Vyjadřujeme hlubokou soustrast rodině a všem nejbližším,“ uvedli zástupci svazu v reakci na neštěstí.