Sobotka asistoval u jediné trefy St. Louis, Anaheim rozstřílel Edmonton

Nashville si v domácím prostředí vytvořil střeleckou převahu 34:23 a opět se mohl v ofenzivě spolehnout na šikovnost svých produktivních obránců. Už v 11. minutě Predators poslal do trháku svou třetí trefou v play-off Ryan Ellis, jenž bodoval pošesté v řadě a vytváří nový klubový rekord produktivity beka ve vyřazovacích bojích.

V úvodu druhé dvacetiminutovky vedení navýšil Cody McLeod. St. Louis se v 33. minutě podařilo snížit, na trefě Alexandera Steena se asistencí přičinil i jediný Čech v zápase Vladimír Sobotka (17:51, +/-: 0). Stav 2:1 pak vydržel až do závěru řádné hrací doby, než v 55. minutě od modré čáry propálil vše co mu stálo v cestě Roman Josi. Švýcarský zadák tak napodobil svého kolegu Ellise a připsal si již třetí zásah v probíhajícím play-off.

Po dvou domácích nezdarech 3:5 a 1:2 se hokejisté Anaheimu vrátili zpátky do hry o postup, když v neděli dobyli led Edmontonu vysokým triumfem 6:3. Ducks vyšel skvěle vstup do utkání poté, co v zahajovací třetině nastříleli tři góly. V 1., 6. a 12. minutě se postupně prosadili Rickard Rakell, Jakob Silfverberg a kapitán Ryan Getzlaf.

Za domácí Oilers před prvním odchodem do kabin snížil Patrick Maroon a ve druhé hrací části dokonce vyrovnali Anton Slepyšev s hvězdným Connorem McDavidem. Ve zbytku duelu ale góly stříleli opět jen hosté. Zpátky do vedení Ducks dostal v 30. minutě Christopher Wagner a ve třetí třetině náskok pojistili svou druhou trefou večera Silfverberg a Ryan Kesler.

Z marodky se vrátil do sestavy vítězů uzdravený bek Sami Vatanen. První hvězdou byl se třemi body (2+1) vyhlášen útočník Silfverberg. Gólman Edmontonu Cam Talbot po předchozích skvělých výkonech tentokrát inkasoval všech šest branek a připsal si jen 22 zákroků.

Výsledky, 2. kolo play-off:

Západní konference - 3 zápasy:

Nashville - St. Louis 3:1 (za hosty Sobotka 0+1, Stav série 2:1)

Edmonton - Anaheim 3:6 (stav série 2:1)