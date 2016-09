Útočník Sobotka zmešká generálku před Světový pohárem. Návrat odložil

Sobotka se už cítí lépe, v úterý zvládl hodinový trénink, po kterém tvrdil, že se až ve středu ráno rozhodne zda hrát. „Čekal jsem to dneska horší. Když jsem poprvé vystřelil, tak jsem se přestal tak trochu bát. Mám to nějaké naražené nebo něco, tak se toho bojím, ale já si myslím, že by to mělo odejít úplně,“ popisoval své trable Sobotka.

Přitom minulý čtvrtek bezprostředně po tvrdém souboji s Nikitou Zajcevem měl ohledně startu na Světovém poháru trudné myšlenky. „Honilo se mi hlavou, že jsem zase na tři měsíce skončil. Jsem rád, jak to dopadlo, že jsem vůbec tam, kde jsem.“

I přes lepšící se situaci stejně návrat na led raději odložil. Ve čtvrtém útoku se tak ve středu odpoledne zámořského času poprvé představí útočník Roman Červenka, který se k reprezentaci připojil až v neděli před odletem za Atlantik. Ostatní útoky budou ve stejném složení jako při sobotním utkání proti: Voráček, Plekanec, M. Michálek - Palát, Hanzal, Pastrňák - Hemský, Faksa, Frolík.

V obraně se budou točit tři páry beků, na tribuně zůstane Tomáš Kundrátek.

V brance se pak v prvních 30 minutách představí Michal Neuvirth, kterého ve druhé půlce vystřídá Petr Mrázek.

Zápas začíná v 21.30 středoevropského času. On-line nabízí sport.idnes.cz a vysílá ho živě ČT Sport.