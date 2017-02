Každým zápasem se připravujeme na play-off, říká sparťan Švrček

Po nedávné domácí prohře přišlo vítězství se stejným soupeřem. Byl to lehčí zápas?

Naopak. Říkali jsme si už před začátkem, že to bude těžký zápas. Proti Olomouci se nám hrozně špatně hraje. Praktikují nepříjemný hokej, bojují, nemazlí se s tím. My sbíráme puky a zkoušíme to rozjet znovu a znovu. Pro diváka to zřejmě nebude moc záživná podívaná. Ale jsme rádi, že jsme dohrávku zvládli a bereme tři body.

Mysleli jste i na to, že se v případě výhry osamostatníte před Hradcem na třetí příčce?

Je to pro nás pochopitelně dobrá zpráva, ale chybějí ještě čtyři zápasy do konce. Stát se může cokoli, ale budeme se to snažit udržet. Naladit se do vítězné nálady, kterou si pak přeneseme i do play-off.

Byla na Olomouci vidět starost o udržení předkola?

Určitě, hodně se snažili, ještě mají šanci vejít se do desítky. O to nepříjemněji se nám proti nim hrálo.

Postaral jste se o třetí branku Sparty. Viděl jste, kudy prošla vaše střela?

Vůbec jsem to nezaregistroval, prostě jsem jen poslal puk před bránu. Cingy tam parádně zastínil výhled gólmanovi, Konrád neviděl nic. A nakonec to se štěstím to propadlo.

Naposledy jste se trefil v loňském play-off...

Těch gólů moc nestřílím, to je pravda. Soustředím se hlavně na obranu a defenzivní úkoly. Jistě, člověk je rád, když to tam spadne. Ale žádnou vědu z toho nedělám.

Měl jste radost i za brankáře Filipa Novotného? Naskočil za distancovaného Pöpperleho ve vrcholící základní části...

Máme dva parádní gólmany, a Novotňák to také potvrdil. Skočil do rozjetého vlaku a odchytal parádní zápas.

Olomouc se zprvu dostávala do brejků poměrně často. Řešili jste tyto výpady v šatně?

Ano, to jsme si po první třetině vyříkali. V první části nám snad čtyřikrát nebo pětkrát ujeli sami na bránu. Nechávali jsme zadní vrátka hodně otevřená. Pak jsme si k tomu něco řekli a v tomto směru se zlepšili.

Oproti minulému vzájemnému zápasu jste byli mnohem méně vylučovaní, vzali jste si z něj ponaučení?

Přesně tak, celou sezonu nás trápí velké množství vyloučení. A před vyřazovacími boji jsme se rozhodli, že na tom musíme začít pracovat. Přesilovky a oslabení budou v play-off rozhodovat.

Myslíte už na vyřazovací část?

Samozřejmě, připravujeme se na to každým zápasem. Musíme pilovat systémy, udržovat pozitivní prvky v naší hře. Chceme být stoprocentně připravení.

V tuto chvíli by došlo na sérii s Kometou, ve které by to jistě jiskřilo...

Stát se ještě může cokoli, přece jenom zbývají do konce základní části čtyři zápasy. Nebudeme předbíhat.

V Olomouci jste hrával v juniorském věku, jsou pro vás utkání s Hanáky z tohoto pohledu specifické?

Je to celkem dávno. Moc kluků tam neznám, hrával jsem v Olomouci ještě první ligu před jedenácti nebo dvanácti lety. Nějaká vazba, to už je dávno pryč.