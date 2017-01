Boj o finále Ligy mistrů. Spartu požene přes deset tisíc fanoušků

Sparta zahájila semifinále Ligy mistrů minulý týden na ledě Växjö vydřeným vítězstvím 2:1. Děkovat mohla výbornému brankáři Tomáši Pöpperlemu i slovenským střelcům Martinu Gernátovi s Andrejem Kudrnou.

Dravým průnikem, za který byl odměněn asistencí u Gernátova gólu, se o výhru přičinil i Tomáš Netík, který ve Växjö v minulosti krátce působil. „V polovině je to 2:1 a čeká nás druhý poločas. Pro nás je to velká šance, jak postoupit dál, ale rozhodnuté není vůbec nic. Ten jeden gól, co máme k dobru, prakticky nehraje roli. Musíme vyhrát,“ burcuje před odvetou.

Nejproduktivnější hráči Växjö v LM 1. Pontus Netterberg 9 bodů (4+5)

2. Robert Rosén 9 (4+5)

3. Adam Brodecki 8 (3+5)

4. Calle Rosén 7 (5+2)

5. Cory Murphy 7 (0+7)

I Jiří Kalous, trenér Pražanů, si uvědomuje, že náskok je jen těsný.„Je to dobrá startovní pozice, ale nic to neznamená. Växjö už v Lize mistrů dvakrát prohrávalo a dvakrát dokázalo postoupit. Takže musíme hrát jednoznačně na vítězství. “

Kalous správně připomněl, že aktuálně druhý tým švédské ligy nevyhrál v play-off LM žádný z úvodních zápasů. Přesto Växjö postupně vyřadilo německý Mnichov, finskou Lappeenrantu i švýcarský Curych.

Sparta ví, že musí být na pozoru, soupeř je silný a má velmi kvalitní kádr. Tak moc, že Ville Leino, bývalá hvězda NHL, je v něm řadovým pěšákem. „Växjö má výborný tým, ukázali to v prvním zápase. Mají šikovné rychlé hráče, spoléhají na rychlý přechod ze středního pásma,“ všiml si Hlinka.

Kalous zase upozorňuje na skvělé napadání v podání Švédů. „Mají výborný forčekink, jsou agresivní v útočném pásmu. Podnikají rychlé přechody do útoku a zdobí je vynikající celoplošný pohyb. Musíme být silní na kotouči a mít rychlé posuny puku v založení, přecházet v situacích jeden na jednoho,“ velí kouč českého celku, který se na důležitý zápas naladil nedělním vítězstvím v Plzni.



Sparta vs. Växjö v úterý 17. 1. 2017

hraje se od 18:30

Hlinka i Kalous se těší na výbornou kulisu, semifinálovou odvetu by mělo sledovat v O2 Aréně přes 10 tisíc diváků. „Snad nám vytvoří bouřlivou atmosféru a poženou nás dopředu,“ přeje si trenér.

„Měli by přijít, doufáme v to, bylo by to super. V tu chvíli má zápas mnohem lepší náboj. Z naší strany je to už teď velký úspěch, ale chceme ještě víc, chceme ten zápas uhrát a postoupit,“ dodává zkušený lídr.

Oba doceňují současný úspěch a vnímají Ligu mistrů velmi prestižně. Stejně je na tom i Netík. „Jsou to perfektní zápasy. Jsem upřímně velice rád, že se nám podařilo ve srovnání nejlepších evropských týmů postoupit až do semifinále. My teď máme šanci hrát finále, což by znamenalo velký úspěch pro nás i český hokej.“

Ve finále by nejspíše Pražany čekal další protivník ze Skandinávie: švédská Frölunda. Ta rozehrála semifinále suverénní výhrou nad Fribourgem. Švýcarský celek, kde působí i Češi Roman Červenka a Michal Birner, porazila 5:1.