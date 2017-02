Smutný trenér Kalous: Nemáme se za co stydět, na tým jsem hrdý

Ale teď to bolí a mrzí.

Každá porážka mrzí, bylo to v prodloužení. Bohužel jsme udělali chybu, špatně to sehráli v útočném pásmu. Nabídli jsme kotouč soupeři. Byla otázka, jestli vystřelí, jestli se k němu dostaneme, abychom se naopak dostali do protiútoku. Ale bohužel se to nepovedlo a branku jsme inkasovali.

Samotný zápas jste viděl jak?

Kromě druhé třetiny, kdy nás domácí dostávali pod tlak, jsme odehráli dobré utkání. V té třetí třetině jsme hodně tlačili, byli jsme lepší než Frölunda. Ale na to se nehraje, to musíme vyjádřit brankově. Sice jsme vyrovnali, což byla paráda, ale nakonec nám ten gól chyběl.

Proč vám to nešlo ve druhé třetině? Byl to následek mnoha vyloučení z první části?

Ano. Ve druhé třetině jsme se těžko rozjížděli po té první. Těch našich vyloučení bylo hodně. Ve třetí třetině šlo už o hodně, udělali jsme změny v sestavě, hráli na tři lajny. Už se nebylo na co šetřit.

Jak hodnotíte celé vystoupení v Lize mistrů?

Myslím, že jsme tu soutěž zvládli dobře. Mě opravdu těšilo, že jsme byli schopni hrát vyrovnané partie se špičkovými týmy ze zahraničních lig. Přešli jsme přes ně až do finále. Těšila mě i předvedená hra a jakým způsobem jsme to zvládali.

O fauly v první třetině šlo, co ale říkáte na výši trestů?

Já ty fauly přesně neviděl, podívám se na to s odstupem a v klidu. Oslabení nás stála strašně sil, což bylo vidět právě v té druhé třetině. A ta posouzení? Prostě se stalo, nechci to teď řešit. Ale bylo to citelné oslabení, když Míra Forman vypadl ze základní sestavy. I tak jsme odehráli vynikající utkání, ale hořký konec tam je.

Je asi pak těžké sledovat křepčení soupeře.

Velmi těžké. Frölunda je výborný tým, pogratulovali jsme jim. Člověk musí umět přijmout porážky, musí se z nich poučit. Ale já jsem strašně nasr...

Kdy to odezní?

Emoce tady jsou. Dostat se takhle daleko a skončit druzí, je hodně těžké.

Co říkáte na spoustu fanoušků, kteří za vámi do Göteborgu dorazili?

To bylo něco úžasného. Já jsem opravdu nečekal, že by mohli dorazit v takovém množství. Když jsem se v Praze dozvěděl, jaký je o to zájem, tak to pro mě i celé mužstvo bylo překvapení. Byli jsme nadšení. Chci jim ze srdce poděkovat, protože byli slyšet celý zápas. A to, že vážili tak dlouho cestu sem, aby nás podpořili, je paráda.