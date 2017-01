Spokojenost v Plzni, Vítkovice při jubileu ztratily bodovou sérii

Repliky červených dresů, ve kterých nastoupili před 80 lety hokejisté Vítkovic k prvnímu ligovému duelu, jejich následovníkům štěstí nepřinesly. Vítkovický tým ztratil sérii devíti zápasů v řadě, ve kterých dokázal bodovat.

„Ač jsme hráče upozorňovali na to, že nás čeká kvalitní soupeř, do utkání jsme vstoupili strašně,“ připomněl vítkovický kouč Pavel Trnka nepovedený začátek zápasu. Vítkovičtí totiž už v 5. minutě prohrávali 0:2. „Potom jsme kotouč honili jak horký brambor, chyběl nám klid, který jsme předváděli v předchozích zápasech. Nevím, jestli klukům zamotaly hlavy ty retrodresy, nebo naše bodová šňůra. Ale na to jsme je taky upozorňovali,“ posteskl si Trnka.

„Ani jsem nevěděl, že Vítkovice mají takovou sérii. Každopádně jsme rádi, že jsme jim to uťali,“ přiznal plzeňský gólman Matěj Machovský, který byl v mnoha situacích pro domácí hráče nepřekonatelný. Přitom v minulém střetnutí Vítkovice doma porazily Plzeň jednoznačně 4:1. „Jenže celý náš podzim byl špatný. Konečně hrajeme tak, jak chceme hrát,“ podotkl Machovský.

„Celé to ovlivnila první třetina. Pokud tak kvalitní soupeř odskočí na rozdíl dvou branek, už je to pak těžké,“ litoval Trnka. „A když se domácí dotáhli na gól, odskočili jsme znovu na rozdíl dvou branek,“ dodal plzeňský asistent Jiří Hanzlík.

Preisinger: Pro nás je to hodně důležitý výsledek

„Byl to první zápas v novém roce, každý ho chtěl urvat. Pro nás je to hodně důležitý výsledek, snad nás nakopne tím správným směrem,“ prohlásil plzeňský útočník Miroslav Preisinger.

Jeho trefa z 56. minuty skóre podtrhla. Pro slovenského centra byla vůbec první v sezoně, ale hlavně přišla nedlouho po snížení domácích na 2:3 po šikovné teči Tybora v přesilovce. Pak však Škoda nachystala bleskový výpad a Preisinger zakončil souhru se Stachem v brejku dva na jednoho. „David mi musel poslat přihrávku vzduchem, bál jsem se, aby mi puk nepřeskočil hokejku. Ale naštěstí spadl přímo na ni a pak už jsem to neměl složité,“ popisoval Preisinger.

Po zlomenině ruky naskočil do sezony opožděně, i proto se teprve včera radoval z premiérové trefy. „Konečně se to ke mně nějak odrazilo. Trenéři do mě hustí, ať pořád střílím a tlačím se do branky. Snažím se to plnit, teď přišla odměna.“

Plzeňský Miroslav Indrák se raduje z gólu.

Pětadvacetiletý útočník si připsal asistenci také u gólu Indráka ze čtvrté minuty, který otevřel účet zápasu. Jen 61 vteřin po téhle brance pálil tvrdě v přesilovce Kubalík a jeho osmnáctý „zářez“ v sezoně vyhnal vítkovického gólmana Dolejše z branky.

„Chtěli jsme na ně vlétnout a to se nám povedlo. Možná jsme je tím zaskočili, ale potom přidali a pak už to byl vyrovnaný zápas se šťastným koncem pro nás,“ mínil Presinger. Plzeň se dál bije o desítku, v pátek doma přivítá čtvrtý Litvínov.