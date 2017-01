Případ Maxwell. Vyhazov z Pardubic stále nechápu, říká brankář

„Nejtěžší na tom celém bylo, že jsem neudělal nic špatného. Podle mě nebyl žádný důvod, aby to takhle dopadlo,“ říká Maxwell krátce po svém příchodu do Mladé Boleslavi.

Je těžké se nedivit s ním. V minulé sezoně si vybojoval post jedničky. Stal se oporou a výrazně pomohl Pardubicím k vyhnutí se barážovým starostem. Svými výkony přesvědčil dnes už bývalého generálního manažera klubu Pavla Rohlíka natolik, že si v únoru vysloužil nový dvouletý kontrakt.

„Svou poctivou prací při trénincích a následně v zápasech se propracoval v naši jedničku, na kterou se můžeme spolehnout. Měli jsme obrovský zájem na pokračování vzájemné spolupráce,“ uvedl tehdy Rohlík.

O devět měsíců později bylo ale všechno jinak. Pardubice do nové sezony vstoupily bídně. Od prvního kola se ocitly ve spodních patrech tabulky a brzy přicházely první změny.

Změnil se i Rohlíkův postoj k Maxwellovi. Nejprve ale po čtyřech duelech skončil kanadský útočník Justin Hodgman, který později odešel do finského Lahti, kde patří k oporám. O zápas později skončil i trenér Peter Draisaitl.

K zlepšení však nedošlo. V listopadu byl další na ráně právě pětadvacetiletý brankář. Přestože neměl vůbec špatné brankářské statistiky (2,67 inkasovaných branek na utkání s úspěšností 91,71 procenta a čtyři vychytaná vítězství ze sedmi celkových), byl shledán jako další z viníků špatných výsledků.

Po prohraném utkání ve Varech za stavu 2:2 se americkému brankáři s kanadským pasem zlomil nůž na brusli a do třetího dějství místo něj k překvapení všech nastoupil junior Milan Klouček. Toho domácí dvakrát překonali a vyhráli 4:2. Pár dní na to Maxwell v tradičním klubu skončil...

„Ta prohra ve Varech byla v podstatě hozená na něj, aspoň to tak vyznělo. Druhý den mu přišla sms zpráva, že končí a že má přijít do kanceláře za generálním manažerem a trenérem v jedné osobě. Prostřednictvím překladatele mu bylo sděleno, že v „A“ týmu končí,“ přibližuje celou situaci hráčův agent Jiří Poner.

Oficiální vyjádření klubu: „Hráč plně nerespektoval týmovou sounáležitost,“ uvedl tehdy tiskový mluvčí Jan Hrabal v prohlášení.

Jan Ščotka odklízí puk z dosahu pardubické branky, kterou hájí Američan Brandon Maxwell Expardubický brankář Brandon Maxwell vykrývá střelecký prostor pro jednoho z třineckých útočníků

Mladý brankář měl na výběr buď trénovat s juniorkou, nebo odejít chytat do třetí nejvyšší ligy do Kolína. Maxwell trénoval individuálně a nakonec odletěl do Kanady. Těsně před Vánoci přišlo definitivní rozhodnutí. Maxwell v Pardubicích definitně skončil. „Jde o výkonnostní důvody. nebyl typem vítězného brankáře,“ zhodnotil Rohlík.

S tím Maxwell ale kategoricky nesouhlasí.

„Můžete se zeptat jakéhokoliv hráče v Pardubicích, jestli to je pravda, nebo ne, a já můžu garantovat, že s tím nebudou souhlasit. Nedostal jsem žádné vysvětlení, o to víc to bylo překvapující,“ říká gólman a zároveň přiznává, že nejtěžší pro něj byl celý měsíc psychicky.

„Můj konec přišel dost nečekaně. Měl jsem dvouletou smlouvu, investovali do mě. Cítil jsem, že mám nějakou pozici v týmu a počítají se mnou a najednou konec. Věřil jsem jim, proto to pro mě byl v první řadě šok,“ říká.

Teď už přemýšlím zeleně

Začátkem ledna ale přišla nová šance v Boleslavi. V trápícím se klubu hledali vyrovnaného brankáře k Janu Lukášovi, který trochu překvapivě chytal v naprosté většině utkání. „Luky sám Maxwellův příchod vítal. Měl toho dost. Potřeboval si odfrknout,“ prozradil před týdnem kouč František Výborný.

Příchod mladého brankáře si zatím pochvaluje. Maxwell ani v jednom utkání nezklamal. V pátek v Třinci dokonce 36 zákroky vychytal třinecké střelce a pomohl k výhře 3:0. Místo toho v Pardubicích se letos protočilo už šest brankářů. Stále se jim však nedaří najít spolehlivou jistotu, což potvrzuje i nedělní utkání v Litvínově, kdy brankář Růžička inkasoval jeden z pěti gólů z téměř nulového úhlu.

„Pardubice už neřeším, přeji ale klukům v kabině a fanouškům jen to nejlepší. Teď už se snažím koncentrovat jen na svoje výkony tady v Boleslavi. Chci poděkovat spoluhráčům a fanouškům, že mi ten začátek tady tak usnadnili. Přemýšlím už pouze zeleně,“ usmívá se Maxwell při pohledu na klubové barvy Mladé Boleslavi.

Nejspíš až konec sezony ukáže, jestli se tradiční klub s jeho vyhazovem přece jen neunáhlil...