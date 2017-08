Nechtěná hvězda dál čelí nejistotě. Připadám si slepý, říká mistr světa

Jakoby se prověřený střelec stal symbolem výbuchu Colorada v poslední sezoně NHL. Před lety jeden z nejsilnějších celků v soutěži prožil další mizerný rok. S pouhými 22 výhrami skončil beznadějně poslední a už v lednu bylo jasné, že Avalanche čeká výprodej.



První na ráně - Duchene.

Útočník, jenž se sezonou podobně jako jeho celek, sezonou totálně protrápil. Jak sám později přiznal, už v lednu byl bez sil. „Neměl jsem kde brát. Světový pohár byl náročný a v půlce prosince už jsme byli ze hry o play-off. Bylo to těžké,“ vzpomíná s odstupem několika měsíců.

I přes Duchenovy matné výkony byl o něj na trhu velký zájem. Generální manažer klubu Joe Sakic několikrát denně dostával s blížící se březnovou uzávěrkou přestupů nabídky z jiných klubů. Výsledek? Duchene zůstal.

Sakic se sice vůbec netajil, že by se krajana rád zbavil, ale žádná z nabídek ho neuspokojila.

„Počkáme ne léto, jeho cena snad povyroste,“ řekl si.

Místo toho Duchene v závěru ročníku byl na ledě ještě méně vidět a na světovém šampionátu zaostával za svými spoluhráči. S blížícím se prvním červencem přesto zesílil zájem Islanders, Nashvillu a Bostonu. Skvělý bruslař už si téměř zařizoval bydlení v nové lokalitě, ale z obchodu vždycky sešlo.

Důvod? Sakicovy požadavky se zkrátka neshodovaly s realitou dnešního trhu.

Kvalitní obránce do prvních dvou obranných párů, talentovaný mladík a výběr v prvním kole draftu byla pro ostatní manažery podle očekávání příliš velká cena za kvalitního střelce.

A tak se Duchene připravuje na další ročník v týmu, který o něj očividně nemá zájem. „Není to příjemné. Připadám si trochu slepý. Uvidíme, jak to celé dopadne. Musím mít víru a makat naplno, abych byl v co nejlepší pozici,“ říká Duchene.

Jeho situaci mu v rámci ligy nikdo příliš nezávidí. Novinář televize TSN Scott Cullen dokonce přiznal, že si nedokáže představit Kanaďana zpět v Denveru.

„Po tom všem, co se o případné výměně namluvilo, by bylo divné, kdyby začal sezonu opět v Coloradu. Musí to být pro Matta hodně nepříjemná situace,“ domnívá se Cullen.

Sníží Sakic svoje požadavky, nebo bude Duchene pokračovat v místech, kde o něj ztratili zájem?