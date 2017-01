Strach z kontumace? Hokejový Hradec zazmatkoval s náhradním brankářem

V předzápasovém zápise byl totiž na pozici náhradního brankáře Východočechů uveden Ondřej Kacetl. Šestadvacetiletý brankář ale v 30. kole sezony už nastoupil loni 20. prosince v dresu Pardubic proti Liberci. Podle řádu soutěže je dvojí start v jednom kole zakázán.

Na chybu přišlo několik desítek minut před utkáním vedení soutěže a informovalo klub, že případný start Kacetla do zápasu by byl neoprávněný. Toho tak před zápasem z oficiálního zápisu vyškrtli a hradečtí, tak odehráli celý zápas bez brankářského náhradníka

„Kacetl byl uveden pouze v předzápasovém zápise. Ten však všechny strany před každým utkání musí podepsat, že souhlasí s tím, kdo nastoupí do utkání. My ten zápis ale online kontrolujeme. Vidíme ho tak 40 minut před utkáním. Všimli jsme si téhle nesrovnalosti a na naše upozornění byl vyškrtnut ze zápisu,“ vysvětlil celou situaci iDNES.cz ředitel soutěže Josef Řezníček.

Hradecký brankář se i přes vyškrtnutí ale v prvním dějství ocitl ve výstroji na střídačce. To však podle Řezníčka neodůvodňuje výsledek utkání kontumovat, jelikož Kacetl do utkání nezasáhl.

„Kontrolovali jsme to znovu v pravidlech. Hlavní dva faktory jsou, že nebyl uvedený v zápise o utkání a nenastoupil do něj. Po první třetině jsme hostující tým upozornili, aby ze střídačky odešel,“ popisuje celou situaci.

Ředitel soutěže zároveň upozorňuje. „V první řadě si to kluby musí hlídat sami. Ano, jsme tady ještě my, kteří to těsně před zápasem kontrolujeme. V tomhle případě se nám to podařilo podchytit a zareagovat včas. Kdyby ale zasáhl do hry, tak by to byl velký problém a byla by z toho jednoznačná kontumace,“ přiznává.

V minulosti se už stal případ, kdy hráč v jednom kole nastoupil za dva týmy a muselo dojít ke kontumaci. V sezoně 2007/2008 útočník Peter Barinka nejprve si 27. listopadu ve 40. kole připsal asistenci jako hráč Zlína při výhře 4:2 nad Spartou. Podruhé v lednové dohrávce 40. kola za Třinec utkání v Kladně. Třinec tehdy prohrál 0:3, o den později byl však výsledek tehdejším ředitelem extraligy Stanislavem Šulcem kontumován na 0:5.

Třinec navíc musel zaplatit pokutu 10 000 korun.