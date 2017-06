Změny na Floridě pokračují, jedná se o příchodu legend. Co s Jágrem?

Hokej

Dalších 6 fotografií v galerii Zkušený bitkař Shawn Thornton (před střídačkou) se stal viceprezidentem Floridy Panthers. Jedná se o příchodu hokejových legend. | foto: AP

dnes 13:49

Dalo se to čekat. Roční experiment na Floridě se samovládcem Tomem Rowem selhal a přichází další změny. Na post viceprezidenta Panthers byl jmenován dvojnásobný vítěz Stanley Cupu Shawn Thornton. Do klubu, kde poslední dvě a půl sezony působil Jaromír Jágr, by navíc mohly přijít dvě hokejové legendy.

Když byl začátkem dubna Tom Rowe odvolán z funkce trenéra Floridy i z pozice generálního manažera klubu, bylo jasné, že vedení pracujícímu na základě progresivních statistik po pouhém roce zřejmě odzvonilo.

Hodně odvážný experiment zkrátka nevyšel. Vždyť jednašedesátiletý Rowe minulé léto rozkopal, co fungovalo. Po nejúspěšnější základní části v dějinách klubu sáhl překvapivě ke změnám. Vyměnil řadu hráčů, podepsal nové, kterým věřil. Co hůř, koncem listopadu minulého roku odstřelil oblíbeného a respektovaného kouče Gerarda Gallanta a jmenoval se hlavním trenérem. Fotogalerie Zobrazit fotogalerii Krok, který vyvolal velkou vlnu negativních reakcí, se ale minul účinkem. Florida, i z důvodů velkého počtu zraněných hráčů, se ročníkem spíš protrápila a na play-off nedosáhla. Velký vyznavač moderních hokejových statistik byl tak pochopitelně odstaven do ústraní. V klubu by ale měl dál působit jako poradce staronového generálního manažera Dale Tallona. „Byl to obtížný rok, ale poučili jsme se z něj a jsem přesvědčen, že v příští sezoně můžeme bojovat o Stanley Cup,“ uvedl Tallon k očekávanému kroku. V lize vysoce respektovaný manažer, který byl velkou součástí „znovuzrození“ Chicaga Blackhawks v posledních letech, už ale podle očekávání rozhoduje po svém. Intenzivně vyjednává o obsazení hlavního kouče. Zároveň z bývalého hráče Floridy Shawna Thorntona udělal viceprezidenta klubu. Bitkař a srdcař Thornton zrovna nepatřil k Roweovým příznivcům. I to o něčem svědčí. „Manažerská práce kolem týmu NHL mě vždycky fascinovala. Je to skvělá příležitost a jsem nadšený z dalších kroků mé kariéry v hokejovém prostředí,“ řekl dvojnásobný vítěz Stanley Cupu. Podle informací uznávaného zámořského novináře Darrena Dregera se navíc spekuluje o příchodu bývalého dlouholetého obránce Chrise Prongera na pozici zástupce generálního manažera. Legendární bek v současnosti působí v disciplinární komisi NHL. Kontrakt mu však končí na konci této sezony. Pronger léta patřil k nejobávanějším hráčům soutěže. Aby nových členů v realizačním týmu Panthers nebylo málo, podle tradičního kanadského deníku Montreal Gazette je pravděpodobný příchod legendárního obránce Canadiens Larryho Robinsona. Ten sice informaci vzápětí popřel, přesto podle zámořských zpráv s ním Tallon nadále jedná. Dlouholetý bek by týmu mohl výrazně pomoci s trénováním mladých obránců. A prodlouží Florida smlouvu s Jaromírem Jágrem? S návratem Tallona do role generálního manažera se pravděpodobnost poněkud zvětšila. Útočník má zájem zůstat nadále v NHL. Pokud Jágr s Floridou podepíše nový kontrakt, tak ale nejspíš až po rozšiřovacím draftu, aby ho klub nemusel zařadit na listinu nedotknutelných. Tím se nabízí i varianta, že by mohl skončit v Las Vegas. Bude chtít však manažer Vegas George Mcphee přivést útočníka, kterého dřív získal do Washingtonu a Jágr se tam dvě a půl sezony spíš protrápil?