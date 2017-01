Skóre 0:13 na Spartě, to je síla, mrzelo po další prohře beka Hanzlíka

„Je to moje druhá prohra s Bolkou na Spartě: 0:9 a 0:4, no, dohromady 0:13, to je síla..,“ ušklíbl se zkušený obránce.



Jak byste zhodnotil utkání?

0:4 je hodně krutý výsledek. Nehráli jsme zas tak špatně. Sparta byla hodně produktivní a my nedáme ani jeden gól. To nemůžeme pomýšlet na výhru. Škoda první třetiny, měli jsme jít do vedení.

Nebyli jste v poslední části ale až moc odevzdaní?

Za stavu 3:0 po dvou třetinách se toho na Spartě už moc dělat nedá. Navíc jsme měli hodně vyloučených. Sparta je hodně zkušená na to, aby nedopustila komplikace. Už nám nedala čuchnout.

Ale 0:17 na střely na branku z vašeho pohledu hovoří až moc jednoznačně, nemyslíte?

Viděli jste to sami. Chtěli jsme ještě do desáté minuty dát kontaktní branku. Měli jsme ale rychle dvě vyloučení, a pak už to bylo hodně těžké a dělali si s námi, co chtěli.

Věděli jste o tom, jak moc se tady Boleslavi proti Spartě nedaří? Tohle už byla 15 prohra z 16 posledních utkání.

Já statistiky nesleduju. Pro mě je to druhá prohra s Boleslaví na Spartě. 0:9 a 0:4, no 0:13 to je síla... Jeli jsme sem s tím, že chceme uhrát aspoň bod. Měli jsme dvě výhry za sebou, tak jsme to tady chtěli potvrdit.

Připomínali jste si před utkáním ten poslední debakl 0:9?

Padlo to ráno na rozbruslení. Měli jsme jim, co vracet. Navíc poslední utkání se doma Spartě nedařilo. Sice vyhráli v Brně, ale cítili jsme, že doma nejsou v pohodě. Bohužel jsme to nevyužili.

Vy jste na Spartě působil většinu své kariéry. Máte tady stále hodně kamarádů?

Už moc ne. Je to už je tři a půl roku, co jsem odešel a moc kluků z té doby tady nezůstalo. V podstatě čtyři znám líp. Už to pro mě není tak speciální. Když jsem nastoupil za Kometu, tak to pro mě bylo nejhorší. Hlavně v Holešovicích. Tady jsem to nezažil, to pro mě není v úvozovkách ani na Spartě.

Boleslavi se v poslední době hodně nedaří a propadá se tabulkou.

Během svátků jsme probendili čtyři zápasy. Víme, že se na nás další týmy dotahují. Potřebujeme minimálně 15 až 16 bodů, abychom měli klid. Máme dost zraněných hráčů, hlavně útočníků. Musíme se dát dohromady a nějak to zvládnout. Odehrát to na dvě až tři lajny a ty body urvat.