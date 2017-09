Jihlavský fantom: Nelíbí se mi, že nás automaticky házejí do baráže

„Jsme parta. Nelíbí se mi, že se s námi ihned počítá do baráže,“ říká upřímně sedmnáctiletý brankářský fantom Dukly Jakub Škarek.



Do jaké míry myslíte, že hrajete na vlně euforie z postupu?

Bezpochyby nám to pomáhá. Na druhou stranu i hráče máme výborné. Samozřejmě nemáme v zásobě individuality jako tady na Spartě - Hlinka či Zámorský. Ale bojujeme jeden za druhého. Když jeden udělá chybu, druhý za něj zaskočí. Nemáme tolik peněz, ale síla party je naší zbraní.

Co říkáte na to, že vás všichni od začátku pasují na jasného outsidera soutěže, vyhovuje vám to?

Asi nám to trochu sedí. Nikdo od nás moc nečeká. Mně se ale nelíbí, že se s námi ihned počítá do baráže. Ještě nezačala soutěž a už nás hned všichni vidí bojích o udržení. Mrzí mě to. Máme tým na to, abychom přesvědčili ostatní o opaku.

Na Spartě jste v minulé sezoně zažil debut v extralize. Byl pro vás návrat speciální?

Výjimečné to pro mě bylo, přeci jen jsem si tu odbyl premiéru a všichni se tady ke mně chovali moc hezky. Mám k tomu klubu velmi pozitivní vztah a chtěl bych ještě jednou moc poděkovat za všechno, co tu pro mě udělali. Moc mi ten přechod ulehčili. Jsem opravdu vděčný.“

Byl jste nervózní?

Trochu. Ale já nejsem nějaký nervák, trémou před utkáními moc netrpím. Takže v pohodě. Šel jsem do toho naplno.. A samozřejmě jsem chtěl Spartu porazit, ta motivace tam byla jasná. Škoda, že to nevyšlo, snad příště.

Bod nebyl daleko.

Aspoň to prodloužení jsme si mohli vybojovat, to mě mrzí. Bohužel, teď už jsou to všechno jenom kdyby. My si musíme vzít to pozitivní a odrazit se do dalšího zápasu proti Třinci.

Jak zatím hodnotíte první dvě kola soutěže?

Až mě to překvapilo, že s takovým týmem jako je Sparta držíme krok a dokonce ho i chvíli přehráváme.Doufám, že se nám takhle bude dařit dál, budeme každého trápit a sebereme co nejvíce bodů.

Viděl jsem, že na masce máte portréty hráčů z historie Dukly. To byl váš nápad?

Ano, v minulé sezoně mi hodně pomáhal Lukáš Sáblík, tak jsem si tam dal jeho podobiznu jako vděk. A nechtěl jsem, aby tam byl sám, tak jsem přidal další legendy. Pana Jiřího Králíka a pana Miloše Podhorského, prvního gólmana v historii klubu. Jsou to osobnosti, které pro Duklu udělaly hodně jak výsledkově, tak lidsky.