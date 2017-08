Blíží se konec Jágrova čekání? Momentálně se hovoří o zájmu Buffala

Buffalo a Jágr Co hovoří pro Buffalo: Mladý tým, hvězdy Eichel a Kane potřebují ukázat směr.



Po konci kapitána Briana Gionty by se celku hodil zkušený hráč.



Jágr by utrápeným fanouškům mohl zvýšit nadšení před novou sezonou.



Mají dostatek prostoru pod platovým stropem.

Co je proti: Nejde o nejatraktivnější destinaci na mapě NHL.



Buffalo se neřadí mezi favority na Stanley Cup.