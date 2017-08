Zázrak na ledě? Olympiádou to jen začíná, zní z korejského tábora

Na střídačce už tou dobou nechyběl kouč Jim Paek. Právě dvojnásobný vítěz Stanley Cupu s Pittsburghem svým návratem do země, odkud pochází, před třemi lety výrazně změnil kurz korejského hokeje.

„Individuálně tady nebyli špatně vybavení hráči, ale chyběl systém a určitá taktika. Museli jsme změnit kulturu v týmu. Nestačí se pouze zúčastnit, musíte bojovat o vítězství. V tom je krása hokeje,“ vysvětluje Paek pro iDNES.cz výrazné změny v myšlení korejského národního týmu.

Jeho svěřenci přiletěli do Prahy v pondělí podvečer a začátkem srpna se v Česku představí v pěti přípravných zápasech. První duel je na programu ve středu proti domácí Spartě.

„Pro naše hráče to bude další obrovská zkušenost. Zas o stupeň vyšší úroveň, než na kterou jsou zvyklí. Jedině tak se dokážeme připravit na vrchol sezony,“ je přesvědčený Paek.

Ten korejský výběr čeká už v únoru. Na domácích olympijských hrách v Pchjongčchangu se představí v základní skupině proti Česku, Švýcarsku a Kanadě. Hlavní cíl? Popasovat se s konkurencí se ctí.

„Pro naše hráče to bude absolutní vrchol. Postup mezi elitu byl pro většinu malý zázrak, ale já to tak neberu. Splnili jsme si svůj sen, ale olympiádou to jenom začíná. Hokej v Koreji a celé Asii nabírá výrazně na popularitě,“ vysvětluje Paek.

Jeho tým má kvalitu. Korejci v posledních čtyř letech investovali do hokeje miliony dolarů. K mládeži přivedli kvalitní trenéry. Moc dobře si uvědomili, že pokud se chtějí dostat na vyšší úroveň, potřebují pomoc od těch nejlepších.

I proto ve výběru najdete několik naturalizovaných Kanaďanů a jednoho borce z USA.

Tím nejznámějším je zřejmě brankář Matt Dalton. Bývalý náhradní gólman Bostonu po nečekaném konci v ruském Nižněkamsku vyslyšel lákavou nabídku korejského svazu a odešel chytat za Anyang Halla, nejlepší korejský tým. Vyhlídka zahrát si jednou na olympiádě byla pro rodáka z Ontaria rozhodující.

„Dlouho jsem se rozmýšlel. Pak si ale uvědomil, že kdybych to nevzal já, brzo by se našel někdo jiný a já bych toho potom litoval. A život se nežije, abyste něčeho litoval. Olympijské hry jsou vrchol pro každého sportovce,“ vysvětluje největší opora korejského výběru.

Korejce čeká významná sezona. Už teď ale vědí, že bude úspěšná.