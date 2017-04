Kapitán? Předpoklady má Plekanec, budeme to řešit, říká kouč Jandač

Očekával jste, že Tomáš Plekanec vás posílí ještě před mistrovství světa?

Příjezd Tomáše nebyl očekávaný. S Montrealem hrál ještě play off. Série byla vyrovnaná. Ke konci to však mělo rychlý spád. Růča (Martin Ručinský) s ním celou dobu komunikoval. Říkal mu, že je dobitý ze sezony, tak jsme se s ním domluvili, ať si odpočine a přijede rovnou do Paříže. Není potřeba ho zkoušet, hlavně když bude připravený na mistrovství světa.

Bude kapitánem?

Ještě promyslíme, kdo bude kapitánem. Pleky má velké předpoklady. Dělal ho naposledy na Světovém poháru, kde se činil. Budeme to tedy ještě řešit.

Kolik prostoru na turnaji v Českých Budějovicích dostane brankář Petr Mrazek?

Plánujeme, že odchytá dvě utkání. I Francouzovi s Furchem věříme. Je to vyrovnaná dvojice. Budeme v průběhu týdne řešit, jak je zapojíme. Rozhodně nechci určovat dvojku. Zátěž na mistrovství bude na dvou brankářích. Třetí bude krýt záda.



Tým na papíře vypadá každým dnem silnější. To se trenérovi musí zamlouvat?

Tým není vždycky o jménech. Podstatné je, jak se dá mužstvo dohromady a jak drží pospolu. Před turnajem v Budějovicích máme novou várku hráčů, které musíme zabudovat tak, aby k sobě ladili co nejlépe. Hlavně, aby se jim vyhýbala zranění.

Skončili hráči z AHL, David Musil a Jan Košťálek, nepřesvědčili vás?

Kluci z AHL měli opravdu malou šanci na mistrovství světa. Přeci jen nehrají nejvyšší soutěž a jsou celý rok v zámořské nižší soutěži. Do budoucna mají jistý potenciál. Naděje byla, ale dostatečně nás nepřesvědčili. Myslím, že se musí ještě dál rozvíjet. Bylo pro ně hodně těžké se aklimatizovat. Samozřejmě jsme je chtěli vidět, ale rozhodli jsme se nakonec s nimi nepokračovat směrem k Paříži.

Co další hráči působících na farmách. Mozík, útočníci Vrána se Simonem?

Vojtu Mozíka sleduje přímo v zámoří Jiří Fischer. Máme ho v hledáčku, ale sledujeme i další hráče jako je Jakub Vrána nebo Dominik Simon. Monitorujeme je, ale v případě těchto dvou hráčů s nimi moc nepočítáme, protože jejich týmy jdou do dalšího kola play off AHL. My bychom je především potřebovali vidět v přípravě. Přeci jen je rozdíl, když přijede takový Plekanec nebo Voráček, o kterých víme, že v týmu mají své stálé místo. Tito hráči by o něj museli zabojovat a projít přípravou. Šanci na jejich příjezd je opravdu malá.

Jméno obránce Libora Šuláka možná překvapí, čím vás zaujal?

Libor Šulák nám příjemně zamotal hlavu. Široký kádr jsme ponechali z toho důvodu, že máme v mužstvu nějaké zdravotní trable. Nemáme nikoho dalšího, koho bychom mohli oslovit. S sebou chceme vzít devět obránců po zkušenostech z let minulých. Kdyby se nám někdo zranil, tak jsme pojištění.

Jak vypadá zdravotní stav obránce Michala Jordána?

Když jsme byli v Německu, tak byl Michal Jordán individuálně na ledě. Zatěžoval koleno. Zapojí se do turnaje v Budějovicích. Moc optimisticky to s ním však nevidím. Nicméně nevěděli jsme, že přijedou Kempný či Gudas nebo Šimek. Michal do toho šel s tím, že se o to popere. Rozhodne se v týdnu.