Česko - Kanada. Hokejisté vstupují do šampionátu proti favoritovi

Češi vstupují do mistrovství světa utkáním s Kanadou.

dnes 19:59

Je to tady. Dlouho očekávaný premiérový duel české hokejové reprezentace proti Kanadě startuje. Češi mají dlouholetému rivalovi co vracet. Favorita z Kanady nedokázali porazit už téměř sedm let. Naposledy s ním v září v Torontu na úvod Světového poháru utrpěli debakl 0:6. Utkání sledujeme v podrobné on-line reportáži.

Česko - Kanada On-line Češi si ale teď věří. Minulý týden vyhráli závěrečný turnaj seriálu Euro Hockey Tour v Českých Budějovicích, když silným Švédům vstřelili osm branek. „Samozřejmě je to příjemné, ale pořád šlo pouze o přípravu. Mistrovství je úplně jiný turnaj. Nesmíme do něj vstoupit ustrašení,“ říká trenér Josef Jandač těsně před prvním duelem.

Češi začnou turnaj s brankářem Petrem Mrázkem, mužstvo povede jako kapitán Jakub Voráček. Premiéra na velké akci čeká obránce Jana Ruttu a útočníky Lukáše Radila, Robina Hanzla a Romana Horáka. Kanadu do utkání povede jako kapitán spoluhráč českého lídra Jakuba Voráčka Claude Giroux. Zkušený centr startuje na svém třetím šampionátu dospělých v kariéře. V brance Kanady se představí gólman Colorada Calvin Pickard. VIDEO: Češi zaplavili hospůdky v Paříži a věří: Bude zlato! Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu