Tragédie i touha po zlatu. Ruská hvězda má podobný osud jako Ovečkin

Další patriot. Další Rus, který nesnese pomyšlení, že by chyběl na světovém šampionátu. Je mu teprve 24 let, ale tohle je už jeho páté mistrovství.



Oba kolegy z Washingtonu ale nespojuje pouze vášeň k ruské sborné. V dětství je potkal podobný osud. Tragická událost, které obě ruské hvězdy sbližuje.

Ztráta staršího bratra v pouhých jedenácti letech.

Kuzněcov už od raného věku patřil k nejnadějnějším ruským mládencům. Mašina na góly a šikovné ruce mu předurčovaly zářnou budoucnost. V jedenácti letech se ale musel vyrovnat s nečekanou ztrátou staršího bratra Alexandra.

Ten přišel o život při divokých oslavách Prvního máje.

Musela přijít změna

Tragédie změnila budoucnost celé rodiny. Rodiče s malým Žeňou se odstěhovali z Čeljabinsku do 900 kilometrů vzdáleného Omsku.

„Nemohli jsme v tom bytě dál žit. Uvědomili jsme si, že máme dalšího syna. Odstěhovali jsme se, abychom se mohli posunout dál,“ říkala tehdy paní Kuzněcovová režisérovi Daveovi Bidinimu, který před lety v Rusku natáčel snímek The Hockey Nomad Goes to Russia.

Mladý útočník se ale s obtížnou situací dokázal vypořádat a válel i v mládežnických výběrech Avangardu Omsk.

O dva roky později následoval návrat do známých míst. V rodném Čeljabinsku poprvé okusil ruskou superligu. Rychle se stal lídrem mužstva a Washington si jej v roce 2010 vybral prvním kole draftu. Na jeho pomoc si ale manažeři Capitals museli počkat další čtyři roky.

Ovečkin jako ztracený bratr

Do hlavního města ho ve dvaadvaceti letech nakonec přilákala i přítomnost krajana Ovečkina. Jako by Kuzněcov v rozeném střelci našel ztraceného bratra. Oba se sblížili. Ovečkin sám nejlépe věděl, čím si mladší kamarád prošel v dětství.

Když mu bylo deset let, jeho nejstarší bratr Sergej náhle zemřel.

„Těžko jsem si v tak mladém věku uvědomoval, co se vlastně stalo. Jen jsem neustále brečel, doma, na hokeji, pořád. Hlavně to ale bylo těžké pro moje rodiče,“ vracel se v rozhovoru s novinářem Grahamem Bensingerem ke smrti svého bratra.

Starší sourozenec měl na Ovečkina velký vliv. Rodiče si dřív nepřáli, aby hrál hokej. Báli se o něj. Bratr ho ale do své smrti v hokeji neustále podporoval.

I proto si superstar NHL později nechala na památku na levý bok vytetovat: Sergeji, navždy budeš v mém srdci.

Jedině zlato

Herně Kuzněcov s Ovečkinem příliš společného nemají. Jeden je vytříbený technik se smyslem pro přihrávku, druhý jedním z nejlepších střelců, které kdy světový hokej poznal. Osud ale mají podobný.

Podívejte se na krásný Kuzněcovův gól na loňském mistrovství světa:

Teď je na řadě mladší Rus. Po vypadnutí Washingtonu neváhal posílit už tak silný ruský výběr. Ve dvou zápasech se bodově neprosadil. Trenér Oleg Znarok pro něj zatím nenašel v sestavě správné místo. Naopak závěrečným utkáním ve skupině proti Americe se Kuzněcov doslova protrápil. Ve třetí třetině za vyrovnaného stavu se nechal dvakrát hloupě vyloučit a Rusko ztratilo boj o první místo.

Kouč Znarok ho po utkání pochopitelně nechválil.

Ve čtvrtfinále ale přichází čas na nápravu. Kuzněcov už ví, jaké to je vyhrát zlatou medaili. Pro nic jiného na šampionát nedorazil.

„Vždy přijedu pomoci a vždy se stejným cílem,“ říkal po příletu.



Teď proti stojí český výběr. Dokážou Češi zastavit hvězdný ruský útok, nebo budou Rusové blíž ke svému cíli?