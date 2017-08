Šéf Ligy mistrů: Sparta nám udělala reklamu, mistr ji může napodobit

„Nesnažíme se nic kopírovat. Jsou to jiné světy. Jdeme svoji cestou, rozvíjíme se,“ říká.



Naopak je potěšen, jak v poslední sezoně vzrostla popularita soutěže ve střední Evropě. V Česku tomu výrazně napomohla pražská Sparta, jež v minulém ročníku dokráčela až do finále. „To přesně potřebujeme. Doufám, že ji budou následovat další úspěšné kluby z Česka,“ přeje si Baumann.

Hokejová Liga mistrů je stále velmi mladá soutěž. Jak je těžká její propagace?

Zdaleka ne tolik jako dřív. Tohle bude náš čtvrtý rok. Podepsali jsme s naším hlavním partnerem novou šestiletou smlouvu. I proto prodávat naší značku není tak obtížné. Navíc k tomu pomáhají skvělé výkony na ledě a loňský ročník v tomhle ohledu zcela naplnil naše očekávání. Letos proto budou ještě větší.

Často největší reklamou pro soutěž jsou samotní hráči, největší hvězdy. Jaká jména může liga nabídnout?

V Evropě hraje velké množství skvělých hráčů. Většina z nich se objeví na olympijských hrách. Takový Joel Lundqvist z Frölundy dělá hrozně moc pro propagaci Ligy mistrů v Evropě. Těch hráčů je tam ale mnohem víc. Navíc trenéři vidí jako nejlepší možnost rozvoje hokeje, když jejich svěřenci mohou hrát zápasy s týmy ze všech koutů Evropy. Zápasy se Švédy, Finy, Švýcary, Čechy jsou obrovskou zkušeností pro všechny.

Jak to v budoucnu vypadá ohledně spolupráce s KHL?

Pořád jsou to naši partneři. Stále věříme, že v budoucnu by se měli stát součástí naší rodiny. Snažíme se s nimi dohodnout. V letošním roce to kvůli olympiádě bylo téměř nemožné. Ale v budoucnu tomu opravdu věřím. Pro nás je důležité vždy korunovat nejlepší tým celé Evropy.

Fotbalová Liga mistrů má obrovskou prestiž. V čem je možné se z ní inspirovat?

Tyhle dvě ligy je ohromně těžké porovnávat a možná je to i dobře. Finančně jsou to úplně jiné světy, jde o odlišné sporty. Na druhou stranu i my finančně rosteme. Ceny pro vítěze postupně stoupají a budou se i dál zvyšovat. Nesnažíme se kopírovat fungování fotbalové Ligy mistrů. Inspiraci si bereme z profesionalismu, jaký má za roky své existence. Navíc funguje dlouhé roky a my vstupujeme teprve do čtvrté sezony. Zlepšení je pro nás důležité.

Vidíte olympijské hry jako jednu z dalších možností k propagaci hokejové Ligy mistrů?

Naprosto, to je jeden z našich hlavních cílů. Navíc výsledky národních týmů se často odvíjí od kvality domácí ligy a elitních týmů. Liga mistrů rozvíjí hráče, posouvá je dopředu. Dává jim velké množství kvalitních zápasů a z toho může těžit samotná reprezentace každé evropské země. Podívejte se na Švýcary, jak se v posledních letech zvedli.

Jak jste spokojen s přístupem českých týmů k Lize mistrů?

Upřímně, byl jsem nadšen, jak se v loňské sezoně dařilo Spartě. Dokázala narušit hegemonii skandinávských týmů a to je pro soutěž jenom dobře. Byl jsem se podívat v Praze na zápas proti Bernu a atmosféra byla neskutečná. Doufám, že letos něco podobného budeme moci zažít v Liberci, Hradci Králové, Třinci či Brně, které má jeden z nejlepších celků v Evropě.

Mrzí vás, že Sparta letos nebude hrát Ligu mistrů?

Takhle to nejde vůbec brát. Takový je sport, v tom je krásný. V podstatě je to její vina, že nebyla v domácí lize tak úspěšná. Těším se na nové týmy. Máte nového mistra, který Ligu mistrů nikdy nehrál. Věřím, že soutěž dokáže hodně obohatit. Pro nás je důležité, aby krásy Ligy mistrů objevovaly nové celky. Navíc se ji zúčastní jen ty nejlepší kluby Evropy.