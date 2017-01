Hlinka po postupu: Ukázalo se, že je naše liga zbytečně podceňovaná

Co podle vás dnes rozhodlo?

Strašně důležitý byl náš první gól, protože do té doby šlo o vyrovnaný zápas. Pak už jsme byli jasně lepším mužstvem, utkání jsme měli pod kontrolou a zaslouženě vyhráli.

Dnes vám stačila remíza, mysleli jste na to?

Na remízu se nedá hrát, to by bylo strašně ošidný. Jsme dost zkušení hráči na to, abychom takhle vůbec nepřemýšleli. Za každou cenu jsme chtěli vyhrát.

Přišla rekordní návštěva v Česku v letošní sezoně na hokejové utkání. Co jste říkal na atmosféru?

Byla krásná, přišlo víc než dvanáct tisíc lidí, pro které se hokej hraje. Všem jim moc děkujeme, udělali nám perfektní kulisu.

Ve finále narazíte na švédskou Frölundu. Co na to říkáte?

Hrát jsem je neviděl, ale jejich výsledky pochopitelně dobře znám, takže vím, že jsou ve švédské lize suverénní. Nicméně v Lize mistrů jsme už dokázali přehrát jiné švédské týmy, tak nevím, proč bychom se měli obávat finále. Ale bude nesmírně těžké, Frölunda je dnes pravděpodobně nejlepší tým v Evropě.

Co pro vás finále znamená?

Velký úspěch pro Spartu, ale i celý český hokej. Přešli jsme přes týmy ze Švédska, Finska i Švýcarska, což je dobrá vizitka a reklama české extraligy. Ukazuje se, že je zbytečně podceňovaná.

Ukazuje tahle liga jakou sílu Sparta doopravdy má?

Oba zápasy jsme odehráli velmi dobře do defenzivy, v Praze jsme je navíc takřka do ničeho nepustili, toho si ceníme nejvíce.

Bude čas na nějakou oslavu?

V neděli sice hrajeme s Pardubicemi, ale nějaká malá oslava určitě proběhne, protože tento úspěch si ji zaslouží.