Co když se už NHL Jágra bojí kvůli rekordu? přemítá legendární Bukač

„Spoléhat jen na něj nejde, ale mohl by k dobrému výsledku pomoci,“ míní trenér dvojnásobných mistrů světa.

Sám Bukač však věří, že Jágr nakonec odehraje sezonu v NHL. „Pro něj samotného by bylo nejlepší, kdyby důstojné dohrání jeho velké kariéry proběhlo za mořem,“ říká dvaaosmdesátiletý kouč a pedagog.

Sezona se kvapem blíží a Jágr stále čeká na smlouvu v NHL. Je pro vás překvapení, že zatím nikde v Severní Americe nepodepsal?

Samozřejmě je teď trend podepisovat mladší hráče. Došlo v posledních letech k radikálním změnám. Nedochází pouze k omlazování, ale i vysokému ohodnocování mladých hráčů. Dřív mladíci nedostávali vysoké smlouvy. Dnes se sází na perspektivu. Na druhou stranu i ve vyšším věku se dají podávat kvalitní výkony. NHL jde ale jiným směrem. Dřív se hodně prodávala jména, dnes jsou výsledky na prvním místě. Pro staršího hráče podepsat kontrakt v NHL není jednoduchá věc. Jágr je celý život zvyklý dostávat velkou porci minut na ledě. Sám dobře ví, že v Evropě by toho času dostal daleko víc než v NHL.



Kde vy osobně byste si dokázal Jágra v následující sezoně nejvíce představit?

Pořád v NHL. Musíme si uvědomit, že Jágr je ikona NHL. Překonal obrovské množství rekordů. Když se řekne Jágr, fanoušci si ho představí jako hráče v NHL, ne jako hráče Kladna či české reprezentace. Na druhou stranu si občas říkám, jestli klubům v zámoří nevadí, že na místech, kde je Jágr, nemají v současnosti svého člověka. Že jim překonává další rekordy. Oni to často berou: Hokej je náš sport, naše tradice a najednou jim vlezl do zelí Jarda Jágr a zapsal se tam velmi výrazně (Do rekordu legendárního Gordieho Howea v počtu utkání v NHL (1767) chybí Jágrovi jen 57 zápasů). Přesto si myslím, že by měl svoji úchvatnou hokejovou kariéru ukončit v NHL. Podle mě to cítí tak i on sám. Pro něj samotného by bylo nejlepší, kdyby důstojné dohrání jeho velké kariéry proběhlo za mořem.

Co říkáte, že Jaromír Jágr připustil svoji účast na olympijských hrách Pchjongčchangu?

Těžko se mi to hodnotí, protože nejsem trenérem národního mužstva. Do reprezentace se vždycky dostala elita. Bez ohledu na věk, Jágr k té elitě patřil. Teď je na sklonku kariéry.

Chtěli byste, aby hrál Jaromír Jágr příští rok na olympijských hrách?

Mohl by být i přes svůj věk pro český výběr posilou?

To závisí jen na trenérovi, jestli uzná, že by týmu mohl pomoci. Ve sportu je možné všechno. Jako může překvapit mladík a vyletět na úkor starších hvězd., tak i hráč na sklonku kariéry může excelovat oproti mladším. Až sezona ukáže, jestli na to stále má. Hlavně musí někde hrát, navíc je to až za pět měsíců. Za reprezentaci mají hrát ti nejlepší. U prvního týmu reprezentace jde hlavně o výsledky, nejde o jména. Samozřejmě by k dobrému výsledku mohl pomoci, ale také se mu to nemusí podařit. Spoléhat jen na něj určitě nejde.

Nebojíte se, že by hráči z Evropy z něj měli příliš velký respekt?

Klima v týmu závisí na výsledcích. To nikdy jednotlivec neovlivní. Pokud bude tým hrát dobře, uspěje a bude panovat dobrá atmosféra. Klima výrazně určují i trenéři. Oni často nastolí atmosféru, která pak kolem týmu panuje. Vždycky jsme měli úspěchy, tak mužstvo bylo stabilizované. Stačí se podívat teď na výsledky našich fotbalistů. Nejde to stavět jen podle výkonnosti. Mužstvo se buduje jako společná síla, fungující kolektiv.

Pokud by Jágr nakonec skončil v Kladně, myslíte, že by se v první lize dostal připravit na tak vrcholový turnaj, jakým jsou olympijské hry?

Bezesporu. Záleží na jeho přístupu, ale předpokládám, že ten by byl příkladný.