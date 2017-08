Havlátovo sbohem: hrdý otec, dojatý Eliáš i brankář Čech na ledě

Moc si přál, aby ho jeho otec Miloslav Havlát alespoň jednou viděl v dresu brněnské Komety. V sezoně se to nepovedlo. Zpropadená třísla mu to nepovolila. Teď se konečně dočkal. Na druhé dějství rozlučkového zápasu jeho syn svlékl červený dres svého týmu a střihl si třetinu s hráči posledního extraligového mistra.



„Martin Havlát!“ neslo se vyprodanou DRFG arénou.

Brněnský patriot se konečně představil na ledě ve městě, kde s hokejem začínal.

„Brno je Martinovo město. Takové rozloučení si zaslouží,“ říkal Patrik Eliáš, dlouholetý Havlátův kamarád, který nesměl chybět.

„Dnes se nás loučí víc,“ mrkl Havlát na o pět let staršího parťáka. Jako by ti naznačoval, že i jeho Eliáš před nedávnem ukončil profesionální kariéru.

Hokejových hvězd se brněnském ledě představilo požehnaně. Havlátovi bývalí spoluhráči z Ottawy Marián Hossa a Zdeno Chára, nechyběl ani Jaromír Jágr, který přijel pár desítek minut před samotným utkáním.

Ti čilejší, jež do Brna dorazili už ráno, se od ranních hodin neúnavně podepisovali domácím fanouškům. Celou půlkilometrovou frontu před domácí arénou ale hráči uspokojit nedokázali. To by na večerní zápas snad ani nedošlo...

Čech překvapil

Nejprve za hlasitého potlesku tribun nastoupili na led domácí borci. Když se na ledě objevil brankář Marek Čiliak, stadion se dostal do varu - jako v dubnu při oslavách titulu. Na řadu pak přišel výběr hvězd. Největší aplaus si vysloužila dvojice Patrik Eliáš a hrdina večera Martin Havlát.

Zvláště Eliáš byl z přijetí brněnských diváků dojatý.

Uznalý potlesk tribun patřil i fotbalovému brankáři Arsenalu Petru Čechovi. Ten i se v první třetině postavil do branky Havlátova týmu. Pětatřicetiletý brankář už na rozbruslení ukázal, že ani gólmanské řemeslo na ledě mu není vzdálené.

„Martin je fanda Arsenalu a přemluvil mě, abych dnes nastoupil,“ vysvětloval Čech, jenž ihned po zápase odlétal zpět do Londýna. V pátek ho totiž čeká úvodní duel letošního ročníku Premier League proti Leicesteru.

„Všem klukům bych chtěl poděkovat, že dnes přijeli. Vážím si toho,“ usmíval se Havlát s vítězným pukem v rukou.

Škoda, že ho chatrné zdraví donutilo se rozloučit tak brzy...