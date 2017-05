Češi proti Norům? Zářil Francouz, hodně zklamali Pastrňák s Červenkou

Francouze za výborný výkon chválil také kapitán Jakub Voráček.

„Na konci nás podržel, jak chytil lapačkou to přečíslení dvou na jednoho. To byl velice důležitý zákrok. A na začátku třetí třetiny, co si pamatuju, zasáhl dvakrát výborně betonem. Chytá dobře, je v pohodě a držel nás ve hře,“ tvrdil Voráček.



Skvěle si opět vedl Radko Gudas, důrazný obránce se stává miláčkem diváků, kterým na mezinárodní scéně při svém debutu na MS ukazuje, že se umí nejen rvát. V anketě dostal dvojku. Čistou.

Líbily se také výkony Radima Šimka a Jana Kováře, střelce šťastného vítězného gólu.

Jinak čtenáři hodnotili převážně trojkami, nejhůře dopadli David Pastrňák s Romanem Červenkou, těm po zaokrouhlení vycházela čtyřka (3,52, respektive 3,54).

Od obou útočníků se čekají góly, ty nepřišly. Navíc Červenka nenadchl mdlým herním projevem.

„Bohužel mi to tam zatím nepadá, ale vyhráváme a to je důležitější. Jsem si jistý, že se trefím, až bude potřeba,“ řekl o svém střeleckém tápání Pastrňák.