Liberec je namlsaný. Boleslav má větší ambice, říká posila Středočechů

Proto se tam po nepovedeném půl roce ve Slovanu Bratislava v zimě moc rád vrátil.



O tři měsíce později je vše jinak. Silový útočník se nedohodl na severu Čech na nové smlouvě a odešel do Mladé Boleslavi. Tento přesun je jedním z nejpřekvapivějších v rámci extraligy během letošního léta.

„V Liberci se to trochu táhlo, a pak jsme se nedohodli. Nastal čas jít dál. Ze strany Boleslavi u mě nejvíc asi vyhrál ten enormní zájem, abych k nim přišel,“ prozradil během letní přípravy osmadvacetiletý útočník.

Na první pohled by se mohlo zdát, že odchod do Mladé Boleslavi je pro člena širšího kádru reprezentace krokem dolů. Ten to tak ale ani náhodou nevidí. Podle něj Mladá Boleslav bude mít v následující sezoně větší ambice, než dvojnásobný finalista z posledních dvou sezon.

„Všichni si stále opakují, že Boleslav je prvoligový klub. Tady jsou ale obrovské ambice. Momentálně si troufám říct, že větší než v Liberci, kde jsou už trochu namlsaní. Dva roky po sobě finále je velký úspěch. Teď ale záleží jakou cestou půjdou dál. Mají mladý tým. Ambice tam asi nebudou takové jako poslední dva roky.“ myslí si Valský.

Odchovanec kladenského hokeje je ale libereckému klubu zároveň vděčný za šanci, kterou dostal. Za tři a půl roku pod Ještědem se vypracoval z bojovníka v útočníka s ofenzivním talentem. I proto se mu z fungujícího týmu nejdříve nechtělo.

„Samozřejmě mi je ten konec trochu líto, ale nemůžu se někam tlačit. Takhle nefunguju. V takovém případě jsem musel odejít.“ vysvětluje.

Jeden z faktorů, proč nakonec jeho další hokejové kroky míří do Mladé Boleslavi, je spjatý s osobou Richarda Jareše. Bývalý extraligový obránce v Boleslavi působí jako kondiční trenér a pracuje na podobně jako liberecký kouč Aleš Pařez, jenž Valskému svými metodami výrazně pomohl.

„I on je jeden z důvodů, proč jsem se rozhodl jít tam. Boleslav chce jít podobnou cestou jako Liberec. Uvidíme, jak to bude vypadat v sezoně.“

Mistr extraligy ze sezony 2015/16 měl i nabídky ze zahraničí. Ty však v danou situaci pro něj nedávaly smysl. Po promarněném půl roce ve Slovanu preferoval setrvání v extralize.

„Chtěl jsem zůstat doma. Po loňské sezoně, která mi ve Slovanu nevyšla, jsem chtěl se zas někde etablovat. Neriskovat. Mít dobrý ročník od samého začátku až dokonce. Play-off jsme sice neměl špatné, ale to nestačí,“ má jasno velká posila boleslavského týmu.