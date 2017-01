Mučivá koncovka v Dallasu. Domácí se o vítězství dozvěděli až v kabině

„Nebylo to příjemné. Snažil jsem se navodit správnou karmu, a tak jsem se začal v kabině svlékat a jen doufal, že to dobře dopadne,“ říkal po utkání útočník Dallasu Devin Shore.



O co vlastně šlo? Za stavu 4:3 se hosté vzchopili k závěrečnému tlaku. Vycházející hvězda Sabres Jack Eichel nahodil puk před branku, kde se jej spoluhráči Ryan O’Reilly a Zach Bogosian snažili dotlačit za záda brankáře Kariho Lehtonena.

Finský gólman však podle rozhodčích udržel puk před brankovou čarou a nechal pokračovat ve hře. Domácí se už ubránili a začali oslavovat vítězství. Nakvašení hráči Sabres začali mizet v útrobách haly, když jejich kouč protestoval u rozhodčích - žádal přezkoumání videa.

Po několika minutách dostal definitivní odpověď: Z žádného úhlu nebylo přímo vidět, že by se puk dostal za brankovou čáru. Gól nemohl být uznán.



„Puk šel od Bogosiana do branky,“ řekl po utkání Dan Bylsma. „Asi to nebylo z žádného úhlu jasně průkazné. Bylo vidět, že to trefilo brankáře do kalhot a kutálelo se to po betonu,“ dodal.

Ani domácí trenér Lindy Ruff si nebyl zcela jistý, jestli nebude muset povolat své hráče zpět na led.

„Jen jsme čekali. Nebylo téměř nic vidět. Hrozně těžké na posouzení pro rozhodčí. Podle mě také gól nebyl, ale bylo to sakra těsně,“ smál se na tiskovce kouč vítězů.

Pro hosty to byla hodně trpká koncovka. O to víc, že jim rozhodčí během 60 minut neuznali rovnou tři góly.

Nejspornější situace zřejmě přišla 11 minut před koncem, kdy Lehtonem po střele Sama Reinharta schoval puk pod sebou, zřejmě za brankovou čarou.

„Nevím, jestli to nebylo vidět na videu, ale na ledě to bylo na sto procent za čárou. Je to frustrující, pokud to takhle vidíte na vlastní oči,“ smutnil po utkání Reinhart.

Rozčarování hostů po zápase chápal i dlouholetý kouč Buffala Lindy Ruff, který však poslední čtyři roky trénuje Dallas. „Z žádného úhlu nebylo evidentně vidět, že by puk po střele skončil za brankovou čárou. Možná se tam dostal po odpískaní, nevím,“ hádal šestapadesátiletý trenér.

Ten rozhodně nepotěšil české fanoušky. Potřetí za sebou nepostavil útočníka Jiřího Hudlera, který se zatím v novém angažmá hodně trápí. Nejdříve vynechal 25 zápasů kvůli tajemné viróze, teď i zdravý vypadl ze sestavy. „Chceme do týmu přidat víc tvrdosti, proto ty změny,“ vysvětlil stroze Ruff absenci českého útočníka.

Vinou zranění do utkání nezasáhl ani český centr Radek Faksa.