Jágra zklamal konec na Floridě: Spousta lidí neví, co se tam stalo, říká

„Dělat si starosti, kde budeš hrát, je úplně zbytečný. Důležité je být připravený a ne překvapený, až příležitost přijde,“ řekl český útočník po prvním tréninku na ledě s kladenskými hokejisty.

Přiznal však, že konec na Floridě ho zaskočil a hlavně mrzel. Pídit se po důvodech a babrat se v tom ale už dál nechce. Moc dobře si uvědomuje, že si tím k ničemu nepomůže. Má před sebou další výzvy.

„Těžko se mi k tomu vrací. Ani se mi nechce. Spousta lidí neví, co se tam stalo. Vždycky věřím, že to, co se člověku stane, se přihodí z nějaké dobrého důvodu a vždycky je to nejlepší věc, která se ti může stát. Mělo to tak být. Možná mě to i posunulo dál,“ věří Jágr, jenž zároveň potvrzuje, že setrvání v NHL je pro něj stále prioritou.

„Několik mužstev je rozjednaných, bude záležet na tom, co se ukáže jako nejlepší varianta. Alternativ je mnoho. Co si budeme namlouvat, hokej v NHL je na úplně jiné úrovni než jakákoliv jiná liga na světě. Svou tradicí, zázemím, atmosférou, diváky, prostě vším. Pořád je to pro mě největší lákadlo,“ zdůrazňuje dvojnásobný vítěz Stanley Cupu.

Pětačtyřicetiletý útočník ale zároveň připouští, že jsou ve hře i další varianty. Ruskou KHL či návrat domů proto nevylučuje.

„Věřím, že nabídka opravdu přijde, ať už z NHL, KHL, české extraligy nebo z Kladna. Pokud by to nebyla NHL, tak by to určitě muselo být spojené s Kladnem, aby z toho měl klub nějakou výhodu. Nesmím na něj zapomínat. Až skončím s hraním, tak hokej na Kladně musí pořád dál nějak fungovat. I to bude zásadní v mém rozhodování,“ vypichuje Jágr.