Konec trápení? Nejlépe placený hráč NHL dal čtvrtý gól, ale překonal „99“

Gólové radosti se devětadvacetiletý útočník dočkal po deseti utkáních, přesto za posledních 30 duelů vstřelil pouze dvě branky.

„Moje čísla za nic nestojí. Není ale čas si stěžovat. Musím se střelecky zlepšit a zlepším se. Vím to. Teď se snažím i jinak přispívat k vítězství,“ řekl Kopitar, který v gólem do sítě Dallasu překonal na šestém místě historické tabulky střelců Kings legendárního Waynea Gretzkého.

Jinak? Kopitar rok co rok patří mezi nejzodpovědnější útočníky, které ve světovém hokeji můžete v současnosti najít. Když to nejde před brankou soupeře, vrací se, brání největší hvězdy, příkladně bojuje. Ne náhodou v poslední sezoně získal trofej pro nejlépe bránícího útočníka soutěže.

„Někdy to tak máte, že se cítíte střelecky uštknutý. Musíte najít rovnováhu ve hře. Snažím se být lepší na buly, pomáhat v oslabení, zas začnu střílet góly,“ doufá.

I přes řadu důležitých věcí na ledě ale fanoušci klubu začínají propadat skepsi. Ano, podle tolik moderních statistik má Kopitar stále jedny z nejlepších čísel v klubu.

Každý zápas brání největší hvězdy soupeře, jenže střelecky se řadí do ligového suterénu. S pěti procenty střelecké úspěšnosti je daleko za kariérním průměrem.

Je to navíc téměř rok, co dvojnásobný vítěz Stanley Cupu podepsal monstrózní smlouvu na osm let, která z něj v této sezoně dělá se 14 miliony nejlépe placeného hráče soutěže. „Ta smlouva nemá na jeho střelecké trápení absolutně žádný vliv. Je to nejpracovitější hráč v našem týmu. Dře za dva,“ hájí svého svěřence trenér Darryl Sutter.

Tíha kapitánského „C“?

Uznávaný kouč přičítá střelecký půst jiným důvodům. Kopitar z kraje listopadu utrpěl zranění zápěstí, které jej i po návratu stále limituje. V létě navíc přišel o křídlo, se kterým odehrál většinu minulé sezony. Tvrďák Milan Lucic zamířil do Edmontonu a další produktivní útočník Marián Gáborík se stejně jako Slovinec střelecky trápí.

Jiní se obávají, že jedna z největších hvězd současné NHL se stále vyrovnává s kapitánským „C“, které v létě přebral po dlouholetém spoluhráči Dustinu Brownovi.

I samotný Kopitar obavy trochu přiživuje. „Je to pro mě novinka. Lhal bych, kdybych říkal, že vždycky vím, co mám dělat. Stále se učím, kdy si vzít v kabině slovo, kdy radši být zticha. Cítím, že jdu správným směrem a bude to už jen lepší,“ věří Kopitar.

Generální manažer Kings Dean Lombardi svému svěřenci věří. Ještě aby ne, také s ním přesně před rokem podepsal nejlukrativnější kontrakt v dějinách klubu. V přepočtu na 1,97 miliardy korun. „Jestli je někdo v našem týmu, kdo si z touhle situací dokáže poradit, tak je to právě Kopy. Je moc dobrý na to, aby to s ním zamávalo,“ je přesvědčený.

Bude mít Lombardi pravdu? Dokáže Kopitar podesáté v řadě vyhrát klubové bodování?