Jeřábek o Montrealu: Kvůli KHL jsem musel jednat hned. I Špaček poradil

Spekulace skončily až první květnový den. Montreal Canadiens na svých oficiálních stránkách potvrdil roční podpis s pětadvacetiletým zadákem.

„Od půlku dubna jsem věděl, kam půjdu. Ve hře byly ještě další tři týmy, já ale nemohl čekat, protože na mě tlačili z Ruska. Chtěli znát moje stanovisko. S agentem jsme potřebovali týmy, které budou jednat rychle. Jsem hrozně rád, že to vyšlo,“ pochvaluje si Jeřábek, který dlouho odolával záplavám otázek k své budoucnosti.

„Šlo jen o to, abych se nějak neprořekl. Do konce dubna jsem měl smlouvu v Rusku a lidé z Montrealu mě pouze poprosili, abych o tom nemluvil,“ přibližuje.

Jeden z nejlepších českých beků působících v Evropě měl na stole několik zajímavých nabídek z KHL. Finančně lákavých. Nejlepší liga světa byla ale prioritou. Montreal mu navíc od začátku padl do oka.

Ke slavnému klubu měl dobré reference od reprezentačního kouče a zároveň kamaráda z Plzně Jaroslava Špačka. Zlatý medailista z Nagana v Montrealu odehrál dvě a půl sezony. Město si s rodinou oblíbil.

„Samozřejmě jsem se ho ptal na názor. Jarda tam něco odehrál. Říkal, že to bylo jedno z nejlepších míst, kde v kariéře působil. Vyprávěl mi, jak jste na očích 24 hodin denně. S tím se ale člověk musí vyrovnat,“ říká Jeřábek.

Velkého tlaku kanadských médií se ale nebojí.

„Mně to nevadí. Hlavní je, abych si vylepšil angličtinu. Nechci tam říkat na začátku nějaké blbosti, které by mi mohly udělat problém,“ doufá Jeřábek.

Ten byl po základní části s 34 body pátým nejproduktivnějším obráncem poslední sezony KHL, i proto o něj byl v posledních měsících velký zájem. Podle Špačka se explzeňský zadák výrazně zlepšil.

„Má velmi dobrou přihrávku. Nebojí se hrát fyzicky. Je to jeden z nejlepších českých beků. Už na začátku sezony měl šanci odjet na Světový pohár. Teď je ještě lepší. Učí se rychle,“ chválil Jeřábka asistent trenéra Jandače pro oficiální stránky klubu.

Ofenzivní obránce si uvědomuje, že v NHL jde do rizika. O šanci možná bude muset bojovat na farmě. V obraně Canadiens by však mohl dostat prostor. Veteránu Andreji Markovovi končí smlouva a není jisté, jestli klubová stálice v osmatřiceti letech dostane novou. Mladý bek Nathan Beaulieu neprožil dobrou sezonu a spekuluje se o jeho výměně.

Jeřábek ale nepředbíhá. Je hlavně rád, že před startujícím mistrovství světa má konečně jasno o své budoucnosti.

„Uvidíme, jaké to tam bude. Už loni jsem jel na mistrovství se smlouvou z Ruska. Na druhou stranu to hráče dostává ještě trochu pod větší tlak, abych se dobře předvedl. Každopádně je to pozitivní. NHL vždycky byla můj tajný sen,“ těší se mistr české extraligy s rodnou Plzní.