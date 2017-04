Kanada řeší nezájem fanoušků. Ottawa nemá vyprodáno ani na play-off

Je jedno, jestli jste v Montrealu či Torontu, nebo vyrazíte na západ mezi natěšené fanoušky Edmontonu a Calgary. Dostat se do haly bývá velký problém. Ne nadarmo se říká, že hokej je „od 49. rovnoběžky na sever náboženstvím“.

Hokejová utkání při play-off určují kanadským fanouškům denní režim. Ti, kteří nemají to štěstí vidět zápas živě, se shlukují v barech a hospodách a „tlačí“ svůj tým k vítězství.



Nelze to však vztáhnout na celou Kanadu. V hlavním městě mají dlouhodobě problémy s návštěvností. Při zápasech Ottawy v základní části bývá zřídkakdy vyprodáno a co hůř, stejný problém řeší Senators i v právě probíhajícím play-off.

U ostatních šesti kanadských účastníků nejlepší hokejové soutěže světa je taková situace absolutně nemyslitelná, v Ottawě představuje problém číslo jedna.

Kapacita areny Canadian Tire Centre je 19 153 diváků. Na první tři domácí zápasy play-off proti Bostonu se ale návštěva dvakrát nepřehoupla před devatenáct tisíc. I přes to, že stovky diváků mělo na sobě dresy Bruins, by to ještě nebyl tak závratný problém.

Na čtvrteční utkání proti New York Rangers v druhém kole play-off však do haly dorazilo pouze 16 744 diváků. Téměř dva a půl tisíce volných míst zaskočilo kdekoho.



„Je to smutný pohled,“ uvedl známý komentátor Gord Miller. Ostřeji ho doplnil vítěz Stanley Cupu s Chicagem obránce Brent Sopel. „Tohle je hrozná ostuda,“ napsal na svém Twitteru.



Proč ale v Ottawě řeší problém s nezájmem fanoušků, když jinde v Kanadě se o těch pár lístků, co se před play-off náhodou dostanou do prodeje, fanoušci perou?



Nikomu se nechce dojíždět

Zatímco v Montrealu máte slavnou Bell Centru pár kroků od hlavní třídy, v Torontu vám cesta z centra nezabere víc než deset minut svižnou chůzí a v Calgary i Edmontonu jsou areny také součástí hlavního dění ve městě, tak v Ottawě musíte cestovat zhruba 30 kilometrů za město. To fanoušky často odradí.



Na situaci kolem návštěvnosti si postěžoval i kontroverzní majitel Senators Eugene Melnyk. “Překvapivě není lehké řídit hokej v hlavním kanadském městě. Společně s Edmontonem jsme jediný tým z Kanady v druhém kole play-off. Máme dobré výsledky, přesto máme problémy vyprodat arenu.“

I proto Melnyk během posledních měsíců mohutně nabádá investory ke stavbě nové haly v centru města. Loni v dubnu se schválily první plány. Nová hala by měla stát v Ottawě v roce 2021.

Do té doby se Senators zřejmě dál budou prát s problémem, který je jinde v Kanadě téměř nemyslitelný. I přes dobré výsledky Karlssona a spol. nemají plnou halu.