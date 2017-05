Měl „ukradený“ gól platit? Ne, ale jde o stupidní pravidlo, říká expert

Běžela teprve osmá minuta finále. Útočník Predators Filip Forsberg pasem našel zcela nehlídaného obránce P. K. Subbana, který přesnou střelou otevírá skóre.

Ale počkat, lavičce Pittsburghu se něco nelíbí.

Trenér Penguins Mike Sullivan využívá své žádosti o přezkoumání celého momentu. Nelíbí se mu situace z počátku celé gólové akce. Byl švédský útočník při vjetí do útočného pásma v ofsajdu?

Na první pohled vše vypadalo v pořádku, a proto čárový rozhodčí nechal pokračovat ve hře.

Hlavní sudí však po několika minutové diskuzi s videorozhodčím nakonec branku neuznal. Podle něj se švédský útočník žádnou části brusle nedotýkal útočné modré čáry a tím se vystavil do ofsajdové pozice.

V hale plné fanoušků Pittsburghu propuklo nadšení.

Prohlédněte si spornou situaci

Hráči Nashvillu ale nevěřili svým očím. „Koukal jsem na opakovaný záběr na kostce a byl jsem si jistý, že je to gól,“ komentoval po zápase obránce P. K. Subban.

Celou situaci několikrát zhlédl samozřejmě i švédský útočník, který se podle rozhodčích ocitl v ofsajdové pozici.

„Mohli to posoudit na obě strany. Podle mě to bylo hodně nejisté,“ řekl ofenzivní lídr Predators.

Hráči i trenérský štáb Nashvillu se jinak k jednomu z klíčových momentů prvního finálového zápasu nechtěli víc vracet. Dobře ale věděli, jak jim neuznání branky vzalo počáteční energii. (Do toho momentu jasně Pittsburgh přehrávali).

Daleko radikálnější k rozhodnutí rozhodčích byl analytik televize Sportsnet Doug MacLean.

„Rozumím vysvětlení pravidel. Rozhodčí si to obhájí, ale upřímně to pravidlo nesnáším. Podle mě je to nejstupidnější pravidlo, které jsem kdy viděl. Měli by vysvětlení pravidla o ofsajdu upravit,“ říká rázně MacLean.

Bývalému kouči Floridy a Columbusu navíc vadí, že se kvůli trenérským výzvám daleko víc zpomaluje hra. Přehrává se u videa daleko víc momentů a tím paradoxně vzniká řada dalších kontroverzních situací.

„Je hrozné, aby tolik gólů v sezoně musel potvrdit videorozhodčí. Musíte nejdřív počkat, než se můžete začít radovat,“ nadává MacLean.

Tomu přitakává jeden z nejrespektovanějších rozhodčích v historii NHL. Bývalý sudí Kerry Fraser v rozhovor pro TSN celou situaci posoudil ze svého odborného pohledu.

„Podle současných pravidel jde o správné rozhodnutí. Mám ale výhrady,“ říká Fraser.

“Hra se zrychlila. Vedení soutěže chtělo, aby začalo padat víc gólů, a pak tohle. Jdeme do extrémů s rozhodnutím, jestli hráč měl brusli milimetr nad ledem nebo ne. Není to téměř vidět na podrobném videu, jak to má vidět rozhodčí během hry?“ ptá se.

„Měli by pravidlo pozměnit. Pokud je hráč aspoň nějakou částí brusle nad modrou čarou nebo dokonce ve středním pásmu, tak to neposuzovat jako ofsajd,“ vysvětluje rozhodčí, který ve své kariéře odpískal více než 1 900 utkání v profesionální lize.