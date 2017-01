Nemáš tu co dělat! Obránce v NHL musel během zápasu opustit střídačku

Co se stalo? Talentovaný obránce San Jose Mirco Müller byl v zápise uveden jako zdravý náhradník. Trenér Sharks Peter DeBoer ho však pár minut před zahajovacím buly dopsal mezi šest hrajících obránců. Švýcarský zadák normálně do utkání nastoupil, dokonce odehrál něco málo přes jednu minutu. Po šesti a půl minutách hry si však nesrovnalosti všimli rozhodčí a informovali hlavního trenéra posledního finalisty Stanley Cupu.



Jednadvacetiletý bek musel okamžitě opustit střídačku hostů a zmizet v útrobách arény Saddledome. „Byla to chyba nás trenérů. Uvědomili jsme si to pozdě. Bylo mi Mirca líto, muselo to být pro něj nepříjemné,“ řekl po prohře 2:3 trenér Peter DeBoer.

Hosté museli celý zbytek utkání odehrát pouze na pět obránců. Úsměvným paradoxem zůstává, že v oficiálním zápise je uvedeno na stráně Sharks klasicky šest obránců. Místo mladého Švýcara se tam objevil zraněný veterán Paul Martin, jenž do utkání vůbec nezasáhl. Po první třetině mu však byl napočítán čas na ledě jedna minuta a devět vteřin (čas, který si v utkání užil na ledě právě Müller).

„Je to hodně unikátní situace, úsměvná. Byla to pro nás komplikace, ale nějak jsme to zvládli,“ komentoval po utkání kapitán Joe Pavelski.

Druhý známý Joe v řadách San Jose - Joe Thornton to vzal s humorem a celému incidentu se na střídačce smál.

Přihodilo se v NHL někdy něco takového?

V exhibičních utkání před minulou sezonu se Calgary „povedl“ podobný kousek. Útočník Blair Riley nebyl v zápise o utkání, přesto zasáhl na šestnáct vteřin do hry. I během tak krátkého času na ledě zvládl vyvolat bitku se soupeřem a pak byl odeslán do kabin.