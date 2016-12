Plekancovo vyznání: Jágr mi pomohl, když jsem to nejvíc potřeboval

„V tu chvíli bych poslechl asi kohokoliv,“ přiznává s odstupem Plekanec.

„Jágr vždycky přemýšlí několik kroků dopředu. Co se týče tréninku, psychologie i mentální přípravy. Už před patnácti lety věděl, jak je to důležité. Lidé v Čechách se k tomu teď snaží přiblížit. On to všechno znal už před patnácti lety. Poradil mi tehdy určité metody a pomohlo mi to,“ svěřuje se dlouholetý centr Canadiens v rozhovoru s redaktorem nhl.com Arponem Basu.

Rada od zkušenějšího kolegy a zároveň hráče, ke kterému v dětství vzhlížel, Plekance tehdy překvapila. Do té doby totiž spolu nikdy nehráli v jednom týmu a ani se téměř neznali.

„Když k vám v takové chvíli přijde s radou legendární hráč, který hraje v NHL tolik let, tak je v podstatě jedno, co vám řekne, je to pro vás obrovské povzbuzení,“ vzpomíná Plekanec.

Podívejte se, jak Jágr předehnal v produktivitě NHL druhého Messiera:

„Nevím, jak bych dnes hrál, kdyby mi tenkrát neporadil a já se nezačal podle toho řídit. Možná bych na to později přišel sám, přesto vím, že mi opravdu pomohl,“ přiznává kapitán české reprezentace.

To potvrzují i samotná čísla. V následujícím ročníku Plekanec zaznamenal nejlepší výkon kariéry. V 82 zápasech si připsal 70 bodů. Za dobré služby obdržel od Canadiens novou pětiletou smlouvu a z poctivého útočníka se stala jedna z největších hráčských tváří slavného klubu.

„Teď je daleko otevřenější než dříve. Hodně se snaží pomoci mladým hráčům. Tenkrát to pro mě ale bylo speciální,“ podotýká čtyřiatřicetiletý útočník.

Musím se snažit, abych mu stačil

Oba krajané si spolu od té doby několikrát zahráli v národním celku i v kladenském dresu. Legendární útočník následně uvedl, že mu spolupráce na ledě s o deset let mladším forvardem vyhovuje.

Plekanec ale v rozhovoru přiznává už roky známý fakt, že hrát s Jágrem není vždy jednoduché. „Dalo mi to zabrat,“ usmívá se.

„Vždycky přemýšlí o tři kroky dopředu. Já se snažím tak o jeden až o dva. Na ledě vidí věci, které já třeba předtím nikdy neviděl. Člověk se musí hodně snažit, aby mu stačil,“ upozorňuje.

Jágr poslední dny plní všechny hokejové weby v Severní Americe. Těsně před Vánocemi není ve světě NHL větší téma. Řada hokejových legend poskytuje vyjádření na adresu českého útočníka, který se v noci ze čtvrtka na pátek s 1 888 body posunul na druhé místo historických tabulek (v dalším zápase přidal další bod za asistenci) a díky své herní dlouhověkosti nadále nabírá na popularitě.

Plekanec se však domnívá, že v Čechách Jágr už nemůže mít ani větší popularitu. „Je to neskutečný individuální výkon. Takový, který zřejmě už nikdy nikdo nedokáže. Doma už je ale obdivovaný roky,“ popisuje Plekanec.