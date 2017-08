NHL > Olympiáda. Hokejový „dědek“ si chce splnit sen. Má Kanada smůlu?

Nejlepší hokejová soutěž byla jeho životním snem. Cílem, ke kterému jako nedraftovaný obránce malého vzrůstu měl pořádně daleko.

Jen v sezoně 2009/2010 už do ni málem nakoukl. Tehdy si jej na startu sezony vytáhl nahoru Pittsburgh. S Crosbym a Malkinem absolvoval několik tréninků. Vysněné premiéry se však nedočkal. Svými ofenzivními výpady trenéra Dana Bylsmu tehdy nepřesvědčil.

„Myslel jsem, že už to vyjde, ale nevěřil mi,“ vzpomínal Lee později.

Letos v létě se šance po sedmi letech v Evropě ale ještě výrazně přiblížila.

„Měl by dostat jednoroční smlouvu. Pět až šest týmu má o Chrise zájem. Hledáme, jakému celku by se nejvíce hodil,“ říkal hráčův agent Peter Cooney začátkem července.

Teď se nejproduktivnější obránce poslední sezony KHL zas o kus přiblížil vysněnému cíli. Do předsezonního kempu ho pozvalo Los Angeles. Pokud Lee nezklame, dostane roční jednocestný kontrakt.

Případný podpis z kalifornským klubem ale zároveň Leeho připraví o další životní možnost - reprezentovat Kanadu na zimních olympijských hrách. Možnost, jež ještě před pár měsíci se rovnala naprostému sci-fi.

Teď si musí vybrat jen jednu variantu. K „vzteku“.

Bez hráčů NHL na hrách v Pjongčangu by měl Lee totiž místo v sestavě jisté. Po kvalitních výkonech na letošním mistrovství světa bylo jasné, že by patřil k oporám a zřejmě by vedl Kanadu jako kapitán.

„Samozřejmě by to pro Chrise byla obrovská příležitost. Šance vybojovat si NHL se nedá v takové situaci odmítnout. Celky v NHL ví dobře, čeho je schopen,“ vysvětluje hráčův manažer.



Pokud by se přesilovkovému specialistovi podařilo vysloužit si smlouvu s Kings, tak by se stal nejstarším debutujícím hráčem v NHL za poslední čtvrt století.

Vždyť v říjnu mu bude už sedmatřicet let.



Jak se ale zdá, sportovní sny se plní v každém věku.