Hokejová osmnáctka jde za obhajobou se syny známých otců

Hokej

Další 4 fotografie v galerii Čeští hokejisté do 18 let se na MS radují z gólu proti Bělorusku. | foto: Steve Kingsman/HHOF-IIHF Images

dnes 14:31

V roli obhájců loňského prvenství půjdou do prestižního Memoriálu Ivana Hlinky čeští hokejisté do 18 let. Na silně obsazeném turnaji, který se odehraje od pondělí do soboty 12. srpna, je v břeclavské skupině A čekají zápasy proti Švýcarsku, Švédsku a USA. V Bratislavě se kromě domácích Slováků představí Kanada, Finsko a Rusko.

Ještě v sobotu od 18:30 čeká svěřence kouče Davida Bruka atraktivní prověrka proti Kanadě, která před prvním triumfem českého týmu v historii turnaje, jež sahá do roku 1991, zvítězila osmkrát za sebou. V pondělí se čeští hokejisté postaví proti Švýcarům.

„Memoriál Ivana Hlinky je nejprestižnější turnaj u nás, který má každý rok výborné obsazení. Až si troufám tvrdit, že se turnaj velice podobá mládežnickému mistrovství světa. Do jisté míry jsme rádi, že hrajeme ve své zemi. Budeme se snažit prezentovat dobrým hokejem a uvidíme, jak to celé dopadne,“ uvedl Bruk na turnajovém webu. Fotogalerie Zobrazit fotogalerii „Všechny týmy patří do světové špičky. O síle týmů USA a Švédska nelze pochybovat, Švýcarsko v posledních letech udělalo také velký pokrok. Dokládá to například fakt, že vychovali letošní jedničku draftu do NHL. Čeká nás velká výzva,“ prohlásil Bruk. Společně s asistenty Tomášem Martincem a Petrem Studničkou mají jasno o tom, jaký hokej by měl jejich výběr předvádět. „S kolegy máme jasně dané herní principy, které budeme chtít vidět od hráčů. Zároveň budeme doufat, že se nám povede vyprodukovat těch brankových příležitostí a vstřelit více branek, než tomu bylo dříve. I v přípravných utkáních ve Švýcarsku jsme měli se zakončením a proměňováním šancí problémy, proto na tom musíme zapracovat,“ připustil Bruk. „Chtěli bychom, aby tým byl více produktivní a střílel hodně gólů. Mužstvo se dobře prezentuje v obraně, má vyrovnané brankáře. Ale jak říkám, trochu se potýkáme s ofenzivou, kterou musíme do začátku turnaje vylepšit,“ uvedl Bruk. Úplným základem hry je z jeho pohledu týmový výkon. „Bez toho není šance uspět. Důležité je samozřejmě také snažit se soupeřům vyrovnat v oblasti individuálních dovedností,“ řekl kouč. Nominace hokejové osmnáctky na Memoriál I. Hlinky Brankáři: Lukáš Dostál (Kometa Brno), Daniel Dvořák (Hradec Králové), Kristián Kolář (Plzeň), Obránci: Libor Zábranský, Daniel Kowalczyk (oba Kometa Brno), Jan Dluhoš (Zlín), František Klejna (Karlovy Vary), Zack Malík (Vítkovice), Jakub Adámek (Třinec), Tomáš Dajčar (Olomouc),

Útočníci: Ondřej Pavel (Iowa Wild AAA/T1EHL), Matěj Pekař (University of Nebraska-Omaha/NCAA), Petr Čajka (Zug/Švýc.), Zdeněk Sedlák (Oulu/Fin.), Adam Gajarský, Karel Plášek (oba Kometa Brno), Michal Kvasnica (Třinec), Jakub Lauko (Chomutov), Dominik Arnošt, Vojtěch Kropáček (oba Sparta Praha), Matěj Blümel (Pardubice), Jan Jeník (Liberec), Jan Matiášek (Plzeň).